Lega, Vannacci capolista in tutta Italia. Europee, anteprima Affaritaliani.it

Europee, Salvini punta su Vannacci per superare ampiamente il 10% e insidiare il M5S

E' fatta. Secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di anticipare, anche se l'ufficializzazione avverrà non subito e forse dopo Pasqua, il generale Roberto Vannacci - autore del contestato libro 'Il mondo al contrario' - sarà candidato capolista della Lega in tutte le circoscrizioni, da Nord a Sud Isole comprese, alle elezioni europee dell'8-9 giugno. Una decisione presa direttamente da Matteo Salvini con la quale il vicepremier leghista punta a sedurre una buona fetta dell'elettorato di destra e a recuperare consensi persi alle Politiche del 2022 verso Fratelli d'Italia.



E' vero che forse, soprattutto al Nord e in particolare in Veneto, potrebbero non gradire Vannacci capolista (quantomeno i vecchi leghisti per cui l'autonomia e il federalismo viene prima di tutto), ma i benefici superano nettamente i punti deboli. Il generale è molto apprezzato anche nell'elettorato di Fratelli d'Italia e con questa mossa Salvini punta a superare ampiamente il 10%, a restare sopra Forza Italia e a provare a insidiare il Movimento 5 Stelle.