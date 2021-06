Letta: “Conte parla ai moderati, noi a tutti. L'alternativa al cdx siamo noi"

Enrico Letta, segretario del Pd, è stato ospite a "Omnibus" su La7 ed ha espresso la sua opinione su svariati temi: dal rapporto con Conte e il Movimento 5 Stelle fino alla proposta di Gualtieri come sindaco di Roma e alla coalizione di cebntrosinistra per affrontare Salvini e Meloni.

Letta: "Conte vuole parlare ai moderati, il Pd vuole parlare a tutti"

"La nostra proposta è di concentrarsi sull'abbassamento delle tasse per i ceti medio-bassi, aiutare le piccole imprese a crescere e premiare soprattutto la fedeltà fiscale. Non voglio fare polemiche con Conte, siamo molto d'accordo e stiamo facendo cose molto positive insieme: semplicemente Conte ha detto che il Movimento 5 stelle vuole parlare ai moderati, mi sembra che sia una frase assolutamente legittima da parte sua; il Partito democratico vuole parlare a tutti i ceti del nostro Paese, a tutti coloro che, noi speriamo, possano condividere le nostre idee". "Ci rivolgiamo ad un elettorato molto largo e molto vasto e sono fiducioso - ha aggiunto il leader Dem - che lavorando insieme a questo Governo, facendo le riforme che sono necessarie, faremo il bene del nostro Paese ed è la cosa principale per cui siamo qui”.

Letta: "Roma è stata amministrata male, Gualtieri è la persona giusta"

"Il Partito democratico dà un giudizio negativo su come è stata amministrata Roma in questi cinque anni, quindi noi ci proponiamo per un cambiamento. Roberto Gualtieri è per noi il candidato giusto, perché è stato ministro dell'Economia, è la persona che ha costruito il Pnrr in questi anni, è la persona giusta per applicare queste importantissime novità per Roma, perchè Roma in quanto capitale giocherà un ruolo essenziale". "Credo che Gualtieri sia la persona giusta - ha ribadito - sono molto fiducioso sul fatto che il risultato sarà positivo. Credo che sia giusto e positivo per Roma, perchè, ripeto, il nostro giudizio è molto negativo".

Letta: "Meloni e Salvini? Dobbiamo costruire un'alternativa con Conte e M5s"

"Lavoro per un Partito democratico e un centrosinistra forte, con un'identità marcata. Dopo di che nel quadro politico italiano, dato che il 40 per cento degli elettori vota Salvini e Meloni, noi dobbiamo costruire un'alternativa e l'alternativa naturalmente la costruiamo con un rapporto che dobbiamo costruire con Conte e con il Movimento 5 stelle. Questo è molto semplicemente il tema, non ci sono allontanamenti e avvicinamenti, credo che questo sia semplicemente buon senso" ha concluso il segretario del Pd.