Pd, Letta rilancia il campo largo. "Solo uniti possiamo battere la destra"

Governo: Letta, legislatura deve arrivare alla fine



"Io penso che, se ci riesce, dovrebbe essere tentato tutto il possibile per cambiare la legge elettorale, ma non perche' intendiamo cambiare le alleanze, che si cambiano per convincimenti politici. Un cambio della legge elettorale e' fondamentale. Ma dobbiamo essere pronti ad andare al voto con questa legge elettorale". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Pd: Letta,costruire alleanze al di la' della legge elettorale - "Dobbiamo costruire una nostra capacita' di continuare questo dialogo e costruire alleanze, e questo va fatto qualunque sia la legge elettorale con la quale voteremo. Il nostro partito e' largamente consensuale, e io stesso lo sono, nei confronti di un cambiamento della legge elettorale". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Letta, c.sinistra unito unica condizione per competere - "Penso che sia un illuso chi pensa che la destra non andra' unita alle elezioni. Le schermaglie di ora sono di assestamento. La destra andra' unita alle elezioni. E con questa legge elettorale una coalizione unita" di centrosinistra "e' per noi l'unica condizione per competere". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Governo: Letta, legislatura deve arrivare alla fine - "Le elezioni devono svolgersi alla fine naturale della legislatura, per dare modo al governo, del quale convintamente facciamo parte, di svolgere fino in fondo la sua missione". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Amministrative: Letta, primo test vero di campo largo - "Queste elezioni amministrative sono il primo test vero e, in molti casi, nei comuni ci sono alleanze di campo largo" per il Pd. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Giustizia: Letta, riforma non si fa coi referendum - "Non e' coi referendum che si fa una riforma complessiva". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno. I referendum vengono da "proposte di sette consigli regionali del centrodestra", ha ricordato. Per Letta "la riforma Severino e' da cambiare, il nostro impegno va in questa direzione, ma alcune fattispecie sono molto gravi e verrebbero travolte dall'approvazione dei referendum".

Giustizia: Letta,vittoria Si' a referendum aprirebbe problemi - "Io proporro' un orientamento di fondo, il Pd non e' una caserma, c'e' la liberta' dei singoli che resta in una materia come questa". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno. "Io penso che una vittoria dei si' aprirebbe piu' problemi di quanti ne risolverebbe. Gli interventi sono da fare in parlamento".

Pd: Letta, Ulivo e noi modelli di progressisti in Ue - "Noi saremo forti se troveremo le ragioni della nostra forza dentro di noi, nel nostro rapporto dentro la societa'. Nella migliore storia dell'Ulivo, del Pd, del progressismo, c'e' sempre stata la capacita' di essere noi il modello per l'Europa, questo e' stato l'Ulivo e il Pd. La nostra ambizione e' essere noi punto di riferimento in Europa per una discussione sui progressisti e di non metterci a inseguire altri modelli". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Pd:Letta, unirci con forze compatibili, alternativi a destra - "Dobbiamo e vogliamo aprirci ad alleanze che siano compatibili con noi, col nostro programma e con la nostra idea di paese". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del partito, in corso al Nazareno. "Quando dico compatibili dico chiaramente che anche le vicende di questi ultimi mesi ci confermano che, per quanto ci riguarda, continuiamo convintamente a considerarci alternativi alle destre".

Pd: Letta, 2018 abbiamo perso elezioni e Paese andato peggio - "Dobbiamo mettere le basi per i prossimi cinque anni, sapendo che ogni volta che abbiamo perso le elezioni, il nostro Paese poi e' andato peggio, basta ricordare cosa e' successo nel 2008 e nel 2018, in entrambi i casi una nostra sconfitta elettorale ha portato il Paese a una situazione di difficolta'". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del partito, in corso al Nazareno.

Pd: Letta, Agora' dem per definire identita' e alleanze - "La finalita' delle Agora' democratiche e' costruire quello che saremo e come ci proporremo agli elettori, con un'identita' forte, sviluppata, moderna e in evoluzione, a partire dai valori fondanti di quello che siamo e delle alleanze conseguenti. Identita' e alleanze". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Nato: Letta, si' convinto a ingressi Svezia e Finlandia - "Si' convinto del governo e nostro si' convinto al governo per le candidature di Svezia e Finlandia per l'ingresso nella Nato". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno.

Ue: Letta, chi e' alleato di Orban e' alleato di Putin - "Chiedo al governo un impegno senza se e senza ma per arrivare a una convocazione della convenzione europea per togliere il diritto di veto. Che e' la questione alla base di tutto. Quando si parla di allargamento c'e' il veto della Bulgaria alla Macedonia, quando si parla di Putin c'e' quello di Orban, la quinta colonna del putinismo nell'Ue. Chi oggi e' alleato di Orban e' automaticamente alleato di Putin, su questi temi serve una nettezza". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del partito, in corso al Nazareno.

Ucraina: Letta,governo lavora per pace,maggioranza sia unita - "Giovedi' in Parlamento verra' il presidente del Consiglio. Noi non abbiamo alcun timore del confronto e pensiamo che il Parlamento sia un luogo per trarre sempre nuova energia e nuova linfa". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione, in corso al Nazareno. Letta ha chiesto "l'unita' dell'Europa e della maggioranza nello sforzo di pace del governo".

Letta, grande preoccupazione per il rischio di stagflazione - "Esprimo grande preoccupazione per il rischio di stagflazione che si sta affacciando al nostro Paese. Il governo ha fatto un intervento decisivo alcune settimane fa, ora va attuato, ci sara' il passaggio Parlamentare". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del Pd, in corso al Nazareno. "Quell'intervento e' andato nella direzione giusta ed e' stato importante".

Gas: Letta, Ue metta tetto a prezzo o Italia proceda da sola - "Sosteniamo il governo nella spinta all'indipendenza energetica, ma sappiamo che questi interventi devono partire a livello europeo, a partire dal tetto sul prezzo del gas. Aspettiamo scelte decisive e nette, essenziali. Se cosi' non fosse, l'Italia credo che dovrebbe intervenire autonomamente, con un tetto autonomo nazionale, pena il collasso della nostra economia. Gli interventi fatti finora sono positivi, ma serve un intervento di quadro". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, alla direzione del partito, in corso al Nazareno.

Leggi anche: