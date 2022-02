Pd, Letta cita Rocky-Apollo: "Cercherò chi ha gli 'occhi della tigre'"

Pd, Letta: "Delega fiscale, concorrenza e appalti tre priorità"

"Io guarderò ogni giocatore negli occhi e se vedrò gli occhi di tigre di chi vuole vincere lo metterò in campo". Enrico Letta oggi in Direzione parla così da "allenatore della squadra" a proposito delle candidature per le prossime politiche. Gli stessi "occhi della tigre" che tornano in un famoso dialogo tra Rocky Balboa e Apollo Creed in Rocky. "Quando combattevamo noi due, tu avevi gli occhi di una tigre, eri feroce e devi farti tornare quegli occhi", dice Apollo a Rocky.

Sui Referendum "noi pensiamo che le riforme piu' importanti sono quelle che sono in Parlamento sia quelle approvate gia sia quelle ancora in discussione.Dei 5 Referendum 3 hanno materie che stanno dentro la discussione parlamentare e noi pensiamo che le risposte arriveranno la', sugli altri 2 quesiti non riesco a non esprimere la netta contrarieta' sia sulla custodia cautelare sia sulla Severino, si possono fare miglioramenti ma non stravolgendo tutto". Cosi' il segretario Pd Enrico Letta nella direzione Pd.

PD: LETTA, 'A POLITICHE IN CAMPO CHI HA VOGLIA DI VINCERE, IN PANCHINA CHI E' PER PAREGGIO' - "Noi dobbiamo avere l'ambizione di guidare, di vincere e lo dico con grande franchezza, lo dico da allenatore della squadra come è un po' un segretario: io non so come, non so con quale legge elettorale e se come segretario avrò un ruolo nella scelta della squadra, ma se lo avrò, io guarderò ogni giocatore negli occhi e se vedrò gli occhi di tigre di chi vuole vincere lo metterò in campo, se vedrò negli occhi il pareggio allora lo metterò in panchina". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.

PD: LETTA, 'PUNTIAMO A POLITICHE 2023 CON AMBIZIONE DI VINCERE' - "Io vorrei che fossimo tutti convinti che noi dobbiamo avere -in questo arco di forze progressiste, democratiche, ecologiste, un arco di forze che vorremmo il più largo possibile - noi dobbiamo avere l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere. Dobbiamo affrontare questo anno di avvicinamento alle politiche del 2021 avendo l'ambizione di vincere e non l'istinto di sopravvivere". Così Enrico Letta alla Direzione Pd.

GOVERNO: LETTA, 'DELEGA FISCALE, CONCORRENZA E APPALTI TRE PRIORITA'' - "Delega fiscale, concorrenza e appalti sono tre provvedimenti del governo che sono la condizioni per ottenere i soldi del Pnrr e nessuno può immaginarsi che i soldi tardino per colpa del Parlamento o delle istituzioni. Sono tre priorità e vanno approvate bene, nei tempi più rapidi possibile". Così Enrico Letta alla Direzione Pd.

PD: LETTA, 'IN ESTATE 10 'SASSOLI CAMP' PER SINTESI PROPOSTE AGORA'' - "In estate faremo una sintesi delle proposte uscite dalle Agorà democratiche e lo faremo con una iniziativa che chiamo i 'Sassoli Camp': dieci campi in tutta Italia nei quali per alcuni giorni, contemporaneamente, mille democratici e democratiche, singoli cittadini e militanti, non iscritti a nessun partito, chi vorrà partecipare potrà farlo. Un un lavoro di costruzione e di democrazia partecipativa". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.

PD: LETTA, 'A ELEZIONI DDL ZAN E CITTADINANZA SARANNO PRIORITA'' - "In questa legislatura non sarà semplice, ma alle elezioni noi parleremo agli italiani con grande forza delle priorità sui diritti. Tenteremo fino in fondo il tema del ddl Zan e quello della cittadinanza". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.

PD: LETTA, 'FESTA NAZIONALE UNITA' A PALERMO, AMMINISTRATIVE E REGIONALI BANCO PROVA' - "La nostra festa nazionale dell'Unità si farà a Palermo. Un segnale chiaro, molto forte e netto dell'impegno in Sicilia con le elezioni a Palermo e quelle regionali, sono un banco di prova fondamentale". Così Enrico Letta alla Direzione del Pd.