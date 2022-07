Elezioni, Letta stia sereno e non commetta l’errore di Occhetto nel 1994

Letta deve smettere di inneggiare alla lotta contro il fascismo e iniziare a fare proposte concrete

Enrico Letta deve evitare di fare la fine, politica, di Achille Occhetto, la cui “macchina da guerra gioiosa” (ma con un pletorico equipaggio, tutt’altro che sereno e unito), nel 1994, si schiantò-come la Ferrari di Charles Leclerc a Le Castellet- contro un allora giovane e in forma pilota : Silvio Berlusconi, sino ad allora ricco imprenditore lombardo, amico e finanziatore di Bettino Craxi. Perchè il segretario del PD non si sforza di mobilitare gli elettori sulle proposte e le idee, non solo quelle di Draghi, per i prossimi 5 anni, invece di chiedere agli italiani di pronunciarsi contro i temuti Salvini e Meloni, come richiesto dalla Ue? Qualcuno, serenamente, dovrebbe far notare al nemico di Matteo Renzi che il 25 settembre voteranno gli italiani (che la lanciata Meloni definisce “i patrioti”), non gli euroburocrati di Bruxelles….