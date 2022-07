Letta: "Su Renzi nessun veto. M5s irresponsabili come Lega e Fi"

Elezioni, Letta: "Spazio per Renzi? No veti per nessuno"

"Spazio per Renzi? Non abbiamo veti verso nessuno", lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della Festa provinciale del suo partito in corso ora a San Miniato. "In questi giorni - ha poi aggiunto Letta - porteremo avanti una discussione che e' gia cominciata sulla base di tre criteri fondamentali. Credo che in questo meccanismo di alleanze elettorali non c'e' da costruire una coalizione politica perché la legge elettorale non chiede questo ma alleanze elettorali, e noi le costruiremo con chi porta un valore aggiunto, con chi si approccia con spirito costruttivo e arriva al tavolo senza porre veti".

"I Cinque Stelle? La decisione l'abbiamo presa nella direzione, abbiamo organi di partito che decidono. Abbiamo stabilito di non fare alcun percorso con le forze politiche che sono state irresponsabili", lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, nel corso di un dibattito alla festa dell'Unità a San Miniato. "Noi non abbiamo nessuna preclusione, salvo tre leader delle forze politiche che hanno messo in pericolo l'Italia: Lega, Forza Italia e M5s. Non ho vendette personali da consumare, non mi interessa chi ha appoggiato chi negli anni passati, mi interessa costruire un partito unito che voglia costruire insieme il futuro dell'Italia". "Costruiremo una lista espansiva con confini piu' grandi dei nostri - ha aggiunto - e faremo alleanze elettorali con tre criteri decisi in direzione: rappresentare valore aggiunto, avere spirito costruttivo, e che non si pongano veti agli altri".