Libia, Meloni incontra il generale Haftar: sul tavolo migranti e Sudan

L'incontro a Palazzo Chigi tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il generale libico Khalifa Haftar è servito per uno scambio di opinioni su alcuni temi, in particolare la crescita senza precedenti del fenomeno migratorio verso l'Italia. Haftar è a Roma da ieri per proseguire il dialogo sulla stabilizzazione in Libia e nel Nord Africa, mentre la premier è stata a Tripoli il 28 gennaio. Il colloquio di oggi, durato due ore, è stato anche l'occasione per Meloni, sempre a quanto si apprende, per confermare il sostegno italiano all'azione delle Nazioni Unite in Libia per la rivitalizzazione di un processo politico che possa portare a elezioni presidenziali e parlamentari entro la fine del 2023.

La presidente del Consiglio ha anche colto l'occasione per un confronto sulle situazioni di destabilizzazione in Libia e nei Paesi confinanti, esprimendo particolare preoccupazione, sempre secondo le stesse fonti, per il conflitto in Sudan.