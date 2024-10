Liguria, i centristi hanno scelto Bucci: così gli elettori di Iv, Azione e +Europa virano a Destra. I dati

Liguria, così la Sinistra ha perso le elezioni. L'analisi dei flussi dei voti rispetto alle Europee

Le elezioni in Liguria si sono concluse con la vittoria a sorpresa del candidato del Cdx Marco Bucci, che ha battuto il favorito della vigilia, il dem Andrea Orlando. Il risultato è stato sorprendente, ma a spiegare cosa abbia stravolto i pronostici dei sondaggisti arriva un dato, lo fornisce l'Istituto Cattaneo che, come di consueto dopo qualsiasi elezione, analizza i flussi dei voti nei vari seggi, confrontandoli con quelli delle elezioni precedenti, in questo caso le Europee di pochi mesi fa. A fare la differenza sono stati i centristi. Si tratta di una "fetta considerevole" di elettori - sostiene l'Istituto Cattaneo e lo riporta Il Corriere della Sera - che ha scelto il centrodestra. A Genova, più della metà di quanti alle Europee avevano votato per Italia viva-Azione- +Europa questa volta ha scelto Bucci: valevano il 4% degli elettori totali (gli aventi diritto); di questi il 2,4% ha scelto una lista di centrodestra, solo lo 0,9 la coalizione di Orlando.

L'Istituto Cattaneo entra ancora di più nello specifico grazie alla stessa analisi fatta su Genova ma relativa agli altri 104 comuni liguri e anche se precisano che quel dato è meno attendibile, i numeri restano molto simili ai precedenti. L'elettorato del Terzo polo - prosegue Il Corriere - alle Europee aveva pesato per il 3,6% degli aventi diritto; una larghissima maggioranza, il 3,1%, ha ora scelto centrodestra, lo 0,5 Orlando. Bucci ha vinto per un soffio: 8.400 voti. Gli elettori di Iv e +Eu alle Europee, in Liguria, sono stati oltre 23 mila. Se una buona fetta avesse trovato casa nel centrosinistra, avrebbe potuto fare la differenza.

Un campanello d'allarme in più per la segretaria del Pd Elly Schlein che invita i possibili alleati dei dem, centristi compresi, a smettere di litigare e a restare uniti. "Solo così possiamo battere la Destra". Il messaggio sembra rivolto in particolare a Conte, il leader del M5s ha insistito per escludere dalla coalizione in Liguria Renzi. L'operazione è riuscita ma il M5s ha ottenuto solo il 4,56% dei voti e stando alle stime dell'Istituto Cattaneo con i voti dei centristi Orlando sarebbe ora il presidente della Liguria.