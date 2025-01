Liguria, stop di Bucci al rigassificatore a Vado. Piombino è stufa e nessuno si fa avanti

Liguria, dietrofront sul rigassificatore. Bucci ribalta la linea Toti e riscoppia il caso

Scoppia di nuovo il caso rigassificatore. La decisione presa dalla regione Liguria ieri stravolge i piani. Il neo governatore Marco Bucci ha detto no allo spostamento della nave da Piombino in Toscana a Vado in Liguria, la giunta si è espressa chiaramente, votando all'unanimità e bocciando di fatto la linea dell'ex presidente Giovanni Toti, che invece era favorevole. "È il funerale politico di dieci anni di governo della Liguria, – commenta Davide Natale, consigliere del Pd a Il Fatto Quotidiano - tutto il centrodestra che aveva sostenuto con convinzioni le posizioni sul rigassificatore ha fatto inversione a U. Toti aveva definito terrapiattista e no vax chi si opponeva, oggi abbiamo portato Marco Bucci sulle nostre posizioni". La notizia del voto ligure rimbalza in Toscana.

"La Regione Liguria sta facendo quello che non ha fatto la Regione Toscana, ovvero difendere gli interessi del proprio territorio e dei cittadini – commenta il sindaco di Piombino Francesco Ferrari (Fdi) – Dovrà essere trovata una nuova collocazione ma, qualunque sia, l’impianto non potrà rimanere a Piombino oltre i tre anni autorizzati, quindi oltre il 2026". Si riapre dunque il caso e urge una soluzione vista anche la crisi geopolitica sempre più preoccupante e lo stop al passaggio del gas russo verso l'Europa deciso dall'Ucraina.