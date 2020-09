Liguria, Sansa gela i grillini: “Al referendum voterò per il No”

“Penso che al referendum voterò No perché credo che la riduzione dei costi della politica si debba ottenere tagliando radicalmente le indennità”. Esordisce così nel colloquio con Il Foglio il candidato Pd-5S di estrazione grillina alla Regione Liguria, Ferruccio Sansa, che si dice anche favorevole alla gronda “sulla A7 mentre la Gronda di Ponente adesso non la prendiamo in considerazione”.

Prosegue Sansa: “Siamo favorevoli a 21 opere, soprattutto ferroviarie, ma non solo, anche stradali, in tutte le provincie della Liguria. Opere utili e non sprechi”. Sansa si augura che Conte vada in Liguria, ma aggiunge: poi: “Quello che dico anche a Toti che si fa circondare da Salvini, Meloni eccetera è: noi vogliamo vincere con il nostro progetto e con le nostre gambe”.