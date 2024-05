Liguria, Toti non risponde al gip. Il legale: "Dimissioni? Decide lui"

Toti ha lasciato il palazzo di giustizia di Genova per fare ritorno ad Ameglia, nello Spezzino, dove è agli arresti domiciliari

È terminato dopo poco meno di mezz'ora l'interrogatorio di garanzia di Giovanni Toti davanti al gip genovese Faggioni nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta corruzione in Liguria. Il Governatore si è avvalso della facoltà di non rispondere. Poi ha lasciato il palazzo di giustizia di Genova per fare ritorno ad Ameglia, nello Spezzino, dove è agli arresti domiciliari.



"Chiederemo la prossima settimana di farci interrogare. Al momento stiamo leggendo tutte le carte". Lo ha detto l'avvocato Stefano Savi dopo l'interrogatorio di Giovanni Toti. "Dopo - ha concluso - chiederemo la revoca dei domiciliari". Sulle eventuali dimissioni da presidente della regione Liguria "deciderà lui (Toti, ndr) dopo una verifica con i partiti".