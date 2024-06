Anna Falchi-Andrea Crippa: è finita. Lei ha un nuovo amore misterioso

Il cuore di Anna batte per un altro uomo



E finita dopo circa sei mesi la relazione tra Anna Falchi, 51 anni, e Andrea Crippa, 37 anni. Lo riporta Oggi.

Dopo le foto di un bacio, la conduttrice di I Fatti Vostri e il vicesegretario della Lega avevano confermato in alcune interviste il loro amore. Una storia che però, come riportato da Dagospia, si è conclusa. Stando alle fonti, il cuore di Anna batterebbe già per un altro uomo.

Di peso ma al momento misterioso.