Toti, affari sullo yacht di Spinelli. Feste con Briatore, Burlando e altri Vip

Inchiesta Toti, le feste sullo yacht con Spinelli. Sulla "Leila 2" sale anche Briatore

L'inchiesta che ha portato all'arresto del presidente della Liguria Giovanni Toti prosegue e spuntano nuovi dettagli su quelli che per i pm di Genova sono la prova della corruzione. Tutti gli incontri finiti nel mirino degli inquirenti avevano una nota in comune, avvenivano - secondo quanto riporta Repubblica - sempre sulla stessa barca, vale a dire lo yacht di Aldo Spinelli, l'imprenditore ed ex presidente del Livorno calcio, finito anche lui ai domiciliari. La sua imbarcazione si chiama Leila 2, in omaggio della moglie scomparsa nel 2021. C'è stata una Leila 1, la prima, poi sostituita nell'estate del 2022. E proprio su quella barca Toti voleva salire, come si evince dall'intercettazione del 4 agosto 2022, quando chiama Spinelli per lamentarsi ironicamente di non essere stato ancora invitato sul nuovo yacht: "Ti hanno consegnato lo yacht e non mi hai ancora invitato?". Per la Procura - in base a quanto riporta Repubblica - "un incontro chiaramente finalizzato a presentare una richiesta di finanziamento".

Fra gli ultimi ospiti illustri del Leila 2 — oltre al sindaco Marco Bucci — c’è - riporta Repubblica - Flavio Briatore, che si fermò a Genova alcuni giorni nel settembre del 2023 per l’apertura di un Crazy Pizza temporaneo dentro il Salone Nautico. Toti lo invitò sullo yacht di Spinelli per un brindisi immortalato dai fotografi. Nessuna pubblicità, invece, ad un altro incontro a bordo. Era la fine di ottobre del 2021 e il mondo portuale era percorso dai veleni generati dalla battaglia di Spinelli (con il socio Aponte) per la riconferma della concessione del Terminal Rinfuse. La otterrà - prosegue Repubblica - per 30 anni e, secondo la procura, grazie a soldi, soggiorni a Montecarlo e fiches al Casinò di Las Vegas offerti a Signorini. Ma la vigilia era calda. E allora ecco che Spinelli e suo figlio Roberto invitano a bordo Claudio Burlando, ex presidente Pd della Regione Liguria. Quando sui giornali la notizia trapela — e c’è chi giura che sia stato Spinelli a lasciarsela sfuggire — l’incontro diventa il "Patto della lasagna", quella consumata sul ponte.