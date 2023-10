Lollobrigida il prossimo a saltare? Ipotesi Europee e via dal governo...

Lollobrigida è il marito di Arianna Meloni, sorella della premier che ha in mano la gestione di Fratelli d'Italia, le iscrizioni e i congressi locali. Un ruolo politico chiave e determinante

Nelle recenti vacanze di agosto a Ceglie Messapica, in Puglia, Andrea Giambruno e Francesco Lollobrigida erano sempre insieme. Come dimostrano le foto di loro in palestra. Ora, dopo la fine della relazione tra la premier e il conduttore di Mediaset (o ex) gli occhi sono puntati sul ministro delle Politiche Agricole.

Lollobrigida è il marito di Arianna Meloni, sorella della premier che ha in mano la gestione di Fratelli d'Italia, le iscrizioni e i congressi locali. Un ruolo politico chiave e determinante.

I rumor che circolano a Roma in queste ore, dopo il terremoto familiare che ha colpito la presidente del Consiglio, è che Lollobrigida sarà il prossimo a saltare, quantomeno politicamente. L'ipotesi è quella di candidarlo alle prossime elezioni europee del 9 giugno 2024 (nella circoscrizione del Centro, quindi Roma e il Lazio) e mettere alla guida del dicastero delle Politiche Agricole e del Made in Italy un altro esponente di FdI.

Sarà vero? Così raccontano i chiacchiericci politici in queste ore. Meloni è una donna che, come abbiamo visto, comanda e decide. E tutto può accadere...