Lollobrigida e la pasta sulla Luna: "Sx cresciuta a champagne, non capisce"

Lollobrigida e la missione alla Nasa in collegamento col Tg1. Ennesima bufera politica

Nuove polemiche per la missione di Francesco Lollobrigida, il ministro dell'Agricoltura ha voluto assistere al lancio della missione Voluntas, insieme ad Axiom da Cape Canaveral e la trasferta alla Nasa per portare la pasta italiana ha generato l'ennesimo polverone politico. Lollobrigida, dopo gli attacchi per il suo collegamento al Tg1 con la missione spaziale — ha detto "arriveremo sulla Luna senza rinunciare al grano dei nostri agricoltori". E ha scritto sui social: "Le sinistre e alcuni giornalisti cresciuti a champagne ci deridono perché promuoviamo i nostri prodotti e ringraziamo i nostri agricoltori, pescatori, artigiani e imprenditori. Del resto, nei loro salotti e redazioni l’odore di letame non arriva" ma "ripareremo noi i danni che hanno creato, con umiltà e pazienza".

"Dopo una fase di preparazione di 14 giorni che ha visto l’equipaggio guidato dal connazionale Walter Villadei usare solo ed esclusivamente cibo italiano; con l’avvio della missione Voluntas, insieme ad Axiom, una delle eccellenze alimentari nazionali, la pasta, va in orbita", aveva detto il ministro di ritorno dagli Usa commentando appunto il lancio della navicella che poche ore prima era partita dalla base Kennedy space center della Nasa. Si tratta di "una sfida che guarda all’innovazione, andando oltre i nostri confini" rimarca il ministro. Ma dalla sinistra erano arrivati duri attacchi, anche per il collegamento in diretta col Tg1: "Ecco quali sono le priorità del governo Meloni". Ora la replica del ministro è destinata ad alimentare un nuovo polverone politico.