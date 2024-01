Sinner re d'Australia, Roberta Vinci: "Vi spiego come ha sconfitto Medvedev. Djokovic? Oggi Jannik è il n°1"

Jannik Sinner demolisce Medvedev: rimonta leggendaria all'Australian Open

Jannik Sinner vince l'Australian Open dopo una finale leggendaria: sotto due set a zero contro Daniil Medvedev (numero 3 del mondo, già due volte finalista nello Slam di Melbourne e capace di trionfare a uno Us Open in finale contro sua maestà Novak Djokovic nel 2021), il tennista italiano è stato capace di ribaltare un match che pareva già perso, trionfando al quinto set (con una rimonta che ha ricordato quella che Rafa Nadal compì contro il campione russo alla Rod Laver Arena nel 2021), conquistando il primo Major in carriera.

Un trionfo, bello, emozionante e meritato (ricordiamo come ha demolito Novak Djokovic in semifinale), che conferma il talento assoluto del 22enne altoatesino, già leader azzurro nella conquista della Coppa Davis lo scorso mese di novembre e finalista alle Atp Finals 2023 di Torino, il torneo che vede scendere in campo i migliori 8 tennisti del pianeta.

Ma come si vince una partita così incredibile, che pare a un certo punto segnata da un destino avverso? Affaritaliani.it lo ha chiesto a Roberta Vinci, indimenticabile campionessa italiana (numero 7 del ranking Wta nell'aprile 2016), quattro volte vincitrice della Fed Cup con l'Italia (la 'Coppa Davis femmminile, oggi Billie Jean King Cup) e capace di che conquistare un'epica finale tutta azzurra contro Flavia Pennetta agli Us Open 2015, dopo aver piegato nientemenoché Serena Williams, davanti al pubblico americano, in semifinale.

Sinner vince l'Australian Open, Roberta Vinci: "Jannik come Agassi. Oggi è lui il miglior tennista al mondo"

Roberta, come si risale dall'abisso di due set a zero sotto, nella prima finale Slam in carriera, contro un campione come Daniil Medvedev, riuscendo a vincerla?

"Con una grande forza mentale, quella che ha dimostrato Jannik oggi. Non è partito bene, soprattutto al servizio. Medvedev è stato molto concentrato fin dall’inizio però si vince mentalmente. Si vince stando sempre attaccato al punteggio. Non scoraggiandosi mai".

Dal punto di vista tecnico dove ha vinto la partita Sinner?

"Jannik ha sempre avuto durante il corso della partita un atteggiamento sempre molto positivo ed è riuscito a riuscito a ribaltarla dal punto di vista tecnico quando Medvedev è un po’ calato anche un po’ fisicamente, perché all’inizio spingeva tanto ed era sempre un po’ lui il padrone del punto. Ad un certo punto inevitabilmente ha fatto un passo indietro e la palla ovviamente gli viaggiava meno. Ma è stato lì bravo Sinner ha cambiare e a prendere lui l’iniziativa".

E Medvedev che era avanti due set a zero... come l'ha persa?

"Non vincendo il terzo set perché è ovvio che più si allungava la partita e più lui sapeva che andava in difficoltà perché è stato molto di più in campo nei turni precedenti. Sapeva di essere molto più stanco rispetto a Sinner e alla fine è un po’ crollato".

I Nadal, Djokovic e Federer hanno costruito le loro vittorie migliorandosi anno dopo anno, andando oltre la perfezione. Cerchiamo il pelo nell'uovo, Sinner in quali aspetti può migliorare ancora?

"Questo ragazzo è migliorato tantissimo in poco tempo, ha ottime qualità, è davvero un campione. Io credo che possa migliorare ancora dal punto di vista tecnico sul gioco al volo. Può avere ancora più fiducia nel gioco a rete ed è una situazione di gioco che lo può aiutare quando non riesce ad esprimere il suo tennis da dietro. Il servizio, invece, l’ha migliorato tantissimo e anche oggi si è visto, quando ha annullato una palla break con un ace e in determinate situazioni è riuscito a salvarsi con il servizio. Può ancora migliorare anche fisicamente. Ma mentalmente è davvero molto molto forte"

Dovendo paragonarlo con un grande tennista del passato chi ti ricorda Sinner?

"Sinner vale un Federer o un Nadal, ma se devo andare indietro nel tempo, mi viene in mente Andrè Agassi per come colpisce la palla Jannik"

Jannik ha battuto nettamente Djokovic, vinto il primo Slam. Possiamo dirlo... È il miglior tennista al mondo in questo momento?

"Si, in questo momento credo che Jannik sia il tennista più forte in circolazione. Non a caso in Australia ha battuto Djokovic e Medvedev. Ha battuto Djokovic per ben due volte alla fine dello scorso anno. Jannik ha dimostrato di essere in questo momento il giocatore più forte in assoluto".