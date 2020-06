M5s: blocco delle espulsioni. Ma 5-6 senatori vogliono votare per il Mes

Il Movimento 5 stelle prova a ricompattarsi. L'obiettivo è evitare altre fughe il più possibile. Ulteriori uscite, soprattutto al Senato, metterebbero a in crisi la maggioranza. I vertici Cinque Stelle - si legge su Corriere della Sera - stoppano le possibili espulsioni in arrivo in teoria a metà della prossima settimana. Una mossa che se da un lato tutela il governo, dall’altro rischia di alimentare ulteriori tensioni in seno al Movimento sul tema delle mancate rendicontazioni. "Se lo fanno, si crea una ferita, una disparità di trattamento difficile da sanare", dice un pentastellato.

Ma rimandare il problema delle mancate restituzioni potrebbe spalancare il campo a un’altra questione: quella del voto sul Mes, con una pattuglia di almeno cinque-sei senatori che hanno posizioni granitiche sul tema e che potrebbero rappresentare l’anello debole della maggioranza. Il pallottoliere al Senato è arrivato a quota 13. In totale sono 35 — Camera compresa — gli eletti che hanno lasciato il gruppo o che ne sono stati allontanati.