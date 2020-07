M5s, Casaleggio e big grillini è scontro totale. A ottobre si decide il futuro

Il futuro del Movimento 5 Stelle si deciderà il prossimo 4 ottobre, quando tutti gli iscritti si ritroveranno per l’11° anniversario della fondazione del Movimento, che quest’anno arriverà un soffio dopo le Regionali. Una riunione imposta da Davide Casaleggio - si legge sul Fatto Quotidiano - prima degli Stati Generali, una mossa che ha fatto infuriare i Parlamentari grillini, con tanto di riunione urgente chiesta e ottenuta con il reggente Vito Crimi. In gioco ci sono la piattaforma web Rousseau, la regola dei due mandati e la guida politica, insomma più o meno tutto quello che conta per il Movimento.

L’erede di Gianroberto, sabato e domenica scorsi nel Villaggio Rousseau aveva radunato molti maggiorenti e soprattutto lanciato un percorso per decidere nuovi metodi per la selezione dei candidati. Una breccia per riscrivere le regole, ribadendo di fatto che il vincolo dei due mandati non si può toccare.