M5S, Castellone la anti-Conte. Oncologa con un'esperienza negli Usa. Ritratto

La senatrice Mariolina Castellone, candidata di Luigi Di Maio al ruolo di capogruppo al Senato, ha ottenuto 36 voti, gli stessi del capogruppo uscente Ettore Licheri, vicinissimo al capo politico ed ex premier Giuseppe Conte.

Ma chi è la sfidante vicina al ministro degli Esteri che fa tremare Conte? Nata a Villaricca (città metropolitana di Napoli) il 3 aprile 1975, Mariolina Castellone è laureata in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Napoli Federico II nel 2000, dove successivamente ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Oncologia ed Endocrinologia molecolare.

Parla perfettamene inglese, visto che dal 2002 al 2005 ha lavorato come visiting scientist, in Oncologia Molecolare, presso il laboratorio di Silvio Gutkind, Oral and Pharyngeal Cancer Branch, al National Institute of Dental and Craniofacial Research, dei National Istitutes of Health di Bethesda negli Stati Uniti.

Dal 2006 lavora come ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche all'Istituto di Endocrinologia ed Oncologia Sperimentale (IEOS) di Napoli.

Castellone ha ricevuto diversi riconoscimenti scientifici per i suoi studi come, il premio Giovani Ricercatori Fondazione Guido Berlucchi per la Ricerca sul Cancro, premio Cecilia Cioffrese Fondazione Carlo Erba, Premio Schlecter e Cescatti di Ricerca Oncologica Fondazione Trentina per la Ricerca sui Tumori, Premio Internazionale Gaetano Salvatore per la Fisiopatologia della Tiroide Accademia Nazionale dei Lincei.

Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta al Senato nel collegio uninominale di Giugliano in Campania, nella lista del Movimento 5 Stelle, scelta direttamente da Di Maio. Dal 21 giugno 2018 è membro della 12ª commissione permanente (Igiene e Sanità). Dal 3 luglio 2018 ricopre il ruolo di vicepresidente del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle al Senato.