M5s, Conte a Di Battista: "Torna. Non è il governo dei sogni, noi in trincea"

Conte a Di Battista: "Porte aperte per te, ma atteggiamento costruttivo"

Tutta l'attenzione della politica in questo momento è concentrata sulla partita fondamentale per le sorti del Paese del voto per il nuovo presidente della Repubblica. La data si avvicina sempre più, ormai mancano undici giorni al fatidico 24 gennaio, giorno fissato per l'inizio delle votazioni in Aula. Ma in casa M5s, - si legge sulla Stampa - si prova anche a guardare al futuro. In questo senso va letta la decisione di Giuseppe Conte di scrivere a Di Battista, i due hanno avuto uno scambio di battute su Facebook, e il leader dei grillini lo ha esplicitamente invitato a riunirsi al Movimento.

L’ex deputato romano - prosegue la Stampa - rinfaccia a Conte di sedere al governo con i renziani, "con cui non prenderei nemmeno un caffè", e gli ricorda di quando "vi avvisai della pericolosità" che questa maggioranza rappresenta, "per gli interessi prima del Paese e poi del Movimento". Conte si difende e ammette che "non è questo il governo dei nostri sogni, ma dobbiamo rimanere in trincea e difendere le nostre conquiste. Per questo paghiamo un costo politico alto e ne sono consapevole, ma lo facciamo solo per i cittadini". Poi l'invito a tornare: "Quando vorrai dare il tuo contributo costruttivo, sapremo tenerne conto".

LEGGI ANCHE

Trieste, morte Lilly: la bugia del marito alla Polizia: "Ero in giro in bici"

Ecco la nuova villa di Berlusconi a Roma (ci visse Zeffirelli): FOTO e VIDEO