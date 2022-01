Trieste, morte Lilly: la bugia del marito alla Polizia: "Ero in giro in bici"

Trieste, morte Lilly: la pista dei farmaci assunti dalla vittima

Il corpo senza vita trovato a Trieste è di Liliana Resinovich. Questa è l'unica certezza di una vicenda che si tinge sempre più di giallo. Mentre gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, dal suicidio all'omicidio, spunta un retroscena inedito che riguarda il marito della vittima. Visintin alla polizia durante l'interrogatorio ha dato due versioni diverse su dove si trovasse quella mattina. La prima volta ha detto che era in giro in bicicletta per provare una nuova videocamera appena acquistata. Ma al ritorno dei poliziotti che volevano risentirlo sui fatti l'uomo ha deciso di cambiare versione. "No, sono stato in laboratorio per due ore, dovevo affilare dei coltelli per i supermercati e le pescherie con cui lavoro".

Dopo il riconoscimento, - prosegue il Messaggero - intervistato a Ore 14 su Raidue, Visintin ha tentato anche di spiegare le contraddizioni per le versioni discordanti fornite agli inquirenti. A Visintin gli uomini della Mobile hanno chiesto quali farmaci assumesse Lilly, ma la donna non faceva uso di medicinali. Poi, insieme all'uomo è stato eseguito un sopralluogo nella casa dove i due vivevano, non lontano dal luogo in cui è stato ritrovato il corpo. Lilly è probabilmente morta per soffocamento. I sacchetti che aveva in testa potrebbero averle tolto il respiro, provocando uno scompenso cardiaco acuto. Ma saranno necessari altri accertamenti, come gli esami tossicologici, perché ad uccidere Liliana Resinovich potrebbero anche essere stati dei farmaci, tanto che, ieri, la polizia ha chiesto al marito se la donna assumesse abitualmente medicine.

