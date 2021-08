M5S: Conte, basta personalismi, sarà un Movimento corale

M5S: CONTE, 'BASTA PERSONALISMI, CI SARANNO TANTE FIGURE NUOVE'

"Ho in mente un Movimento che si affermi come forza politica di massa, che agisca in modo corale, in cui ogni eletto o anche iscritto avverta la concreta possibilità di partecipare a una grande impresa comune. Un Movimento che offra la possibilità a ciascuno di esprimere i propri talenti e mettere le proprie competenze a servizio della comunità di riferimento". Lo dice l'ex premier Giuseppe CONTE in un colloquio al 'Corriere della Sera' . "Non dobbiamo lasciare la politica solo ai mestieranti, alla categoria dei soliti noti, la politica è di tutti", è la promessa di CONTE che assicura: "Il Movimento cambierà volto, ci saranno tante nuove figure, capaci e competenti che daranno il loro contributo". L'ex premier che oggi sarà incoronato nuovo leader del Movimento garantisce: ''Scordatevi l'epoca dei personalismi. Sarà un Movimento corale. Tutti i partecipanti a questo progetto".

M5S: CASTELLI, 'IN STATUTO CONTE TUTTI I NOSTRI VALORI, TEMA SOCIALE E' MOLTO IMPORTANTE'

"CONTE ci ha proposto uno Statuto che approfondisce i nostri valori di sempre. I più importanti per me, anche al governo, sono trasparenza ed etica pubblica. Chi svolge incarichi di rilievo non solo deve rispettare regole formali, ma anche coltivare le virtù della correttezza e del senso di responsabilità". Lo dice la parlamentare pentastellata Laura Castelli intervistata da 'Repubblica'. Sul piano più programmatico Castelli assicura che ''il tema sociale è molto importante. Per noi gli indicatori economici non sono solo il Pil, ma anche il benessere more più ampio dei cittadini, la qualità della vita". (