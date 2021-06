5 Stelle, Casaleggio sta con Grillo: “Beppe in linea coi principi. Conte no”

M5S, Casaleggio: "Grillo-Conte? Emergono visioni diverse del Movimento"

Lo scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo? "Penso che ci siano visioni diverse del Movimento che stanno emergendo. Della trattativa tra Grillo e Conte non conosco i dettagli e non so a che punto siano arrivati". Queste le parole di Davide Casaleggio, figlio del socio fondatore del Movimento Gianroberto, presidente dell'associazione Rousseau, intervenendo su Radio Capital. Ha poi continuato con tono critico: "Le idee di Conte non mi sono ancora chiare e non ho capito perché abbia tenuto segreto questo statuto. Non è con uno statuto che si fa un movimento. Mi sembra più un' organizzazione sul modello dei partiti del Novecento che un movimento".".

Alla domanda "Cosa è rimasto del M5S?" Casaleggio risponde: "Sicuramente il simbolo, i principi fin qui sono scritti nello statuto e nel codice etico ma mi sa che vogliono riscrivere pure quelli quindi vedremo cosa resterà. È il momento più difficile? "Sicuramente sì. Se i principi vengono meno le persone si disaffezionano", risponde.

M5S, Casaleggio: "SkyVote? Per statuto si vota su Rousseau, possibili ricorsi

SkyVote? "Questa piattaforma non la conosco, non posso esprimere un giudizio. Posso dire sul processo di legittimità di questa votazione. Nello Statuto è scritto che le votazioni devono essere fatte su Rousseau e verificate da Rousseau. Questo non avverrà a quanto pare ed esporrà a possibili ricorsi". Inoltre aggiunge: "Il tema dei due mandati è uno dei tre principi che avevamo proposto durante il V-Day, nel 2007, nella proposta di legge dei cittadini. Secondo me potrebbe essere applicato all'intero arco costituzionale per far partecipare i cittadini ed evitare che la politica perpetui se stessa. Grillo mi sembra che anche ieri abbia ribadito il suo punto di vista sui due mandati, pienamente in linea con i principi del Movimento".

M5S, Casaleggio: "Si sta trasformando in qualcosa di diverso"

Infine conclude con queste parole: "Io ho espresso diverse volte il mio pensiero su come il Movimento si stia trasformando in qualcosa di diverso in questo ultimo anno. Fino ad un anno fa i principi erano ben chiari, oggi meno e per questo ne ho preso le distanze".