M5s, Conte: “Mio errore? Sottovalutare Di Maio”. Capilista in mano a leader

Elezioni politiche 2022/ Parlamentarie M5s ma capilista in mano a Conte

Sara' Giuseppe Conte - o comunque i vertici del M5s - a scegliere i capilista per le elezioni politiche del 25 settembre. Gli "unici" che sicuramente - se il risultato elettorale sara' premiante - ad entrare in Parlamento. E' questa, riferiscono all'AGI diverse fonti, la lettura del post con cui sono state indette le parlamentarie. Intanto, gia' da alcune ore circolava fra i pentastellati una domanda: Conte salva Raggi e Di Battista? "Si'", e' stata la risposta che in tanti si sono dati.

L'indicazione giunta a tutti i pentastellati - anche a quelli che non hanno la possibilita' di derogare dal tetto del secondo mandato - e' che bisogna conformarsi al voto degli iscritti del luglio 2019 e dell'agosto del 2020. Per Raggi, eletta a livello comunale, il primo mandato e' considerato "zero" e il secondo a cui e' stata eletta nel 2021 non ha scadenza nel 2022, anno in cui si svolgeranno, a breve, le elezioni politiche.

Nel frattempo Conte non ha lesinato critiche a Luigi Di Maio e ha chiarito che, come nel caso di Di Battista, nessuno ha mai "scritto" che bisogna essere da sei mesi sulla piattaforma Skyvote per essere candidabili. "Adesso sta cercando un posto vicino a Bibbiano. Adesso deve dimostrare qual'e' la sua stoffa", ha detto Conte riferendosi al ministro degli Esteri. E ha anche osservato: "Forse ho sottovalutato che cosa stava accadendo con Di Maio durante le Quirinarie. Per un mese ho lasciato fare, invece ha rischiato di fare male al M5s. Andava detta la verita'", che "non e' vero che controllava il Movimento".

L'azione di M5s poteva essere "ancora piu' incisiva se non ci fosse stata questa turbativa". Sulle candidature ha precisato: "La questione che si dovesse essere iscritti da sei mesi" sulla piattaforma Skyvote per essere candidabili alle politiche "non e' stata scritta da nessuna parte" e "sicuramente" la "formazione delle liste non puo' che essere responsabilita'" del leader politico di turno. Sul posizionamento del Movimento ha, quindi, sottolineato:"Ho parlato con Fratoianni. La nostra posizione e' molto chiara. Siamo in grado di soddisfare l'elettore di sinistra e siamo in grado di contrastare l'agenda della destra di cui non condividiamo nulla".