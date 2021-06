M5S, Conte finge serenità ma è caos: "Con Beppe Grillo nessuna rottura"

M5S, Conte: "Nessuna rottura con Beppe Grillo"

"Con Grillo nessuna rottura...". Lo dice il capo politico in pectore del M5S, l'ex premier Giuseppe Conte, rispondendo alle telecamere di Fanpage al suo arrivo al Senato, dove è giunto per incontrare i senatori grillini. Oggi infatti Conte, a quanto si apprende, sarà in Senato a seguito della richiesta di un incontro da parte del Presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle, richiesta già avanzata da tempo. Con l'occasione Conte incontrerà anche la candidata alla Presidenza della Regione Calabria Antonietta Ventura.

M5S, Appendino: "Non ci saranno due partiti"

Se ci fossero il partito di Conte e il Movimento di Grillo chi sceglierebbe? "Non sarà così, lavoriamo affinchè non sia cosi'". Così risponde la sindaca di Torino Chiara Appendino, interpellata oggi, a margine della presentazione di un progetto di social housing. "Sono mesi che Conte lavora in modo duro per cercare di rilanciare il Movimento e questo è il suo obiettivo. Ci sono alcune tensioni, che credo siano anche abbastanza normali in un percorso che vede un grande rinnovamento". "Quindi, il mio auspicio", conclude Appendino, "è ovviamente che si possa chiarire e possa essere lanciato al più presto possibile il nuovo Movimento con Giuseppe Conte alla sua guida". "Io sono convinta che il Movimento debba cambiare, debba evolversi. E penso che ci sia bisogno sia di Beppe Grillo sia di Giuseppe Conte. Non ho dubbi che Giuseppe Conte sia la persona giusta per guidare questo nuovo Movimento". Ha poi continuato la sindaca a RaiNews24. "Giuseppe Conte - ha concluso - si è assunto la responsabilità non facile di provare a disegnare un Movimento che arriva da un anno e mezzo certamente non semplice".

M5S, Fico: "Non c'è nessuno partito di Conte"

"Non c'è nessun partito di Conte. C'è un lavoro interno al M5S e c'è un dibattito sano". Lo ha detto questa mattina ad 'Agorà' su Rai Tre il presidente della Camera Roberto Fico. "In questo momento stiamo facendo dei cambiamenti importanti, abbiamo imparato a governare il Paese... abbiamo cercato di lavorare sempre per il bene comune. Il mutamento è nei fatti ma è la grande risorsa del Movimento", ha osservato. E sul rapporto con il Partito democratico, Fico ha aggiunto: "Il Movimento ha la propria autonomia e pensiamo che dialogare col Pd sia un valore aggiunto. In alcune città le cose sono andate a buon fine, in altre non è stato possibile ma la strada senza dubbio è questa"

M5S, Grillo accelera: atteso domani a Roma

Beppe Grillo dovrebbe arrivare domani a Roma. È quanto apprende l'Ansa da fonti parlamentari accreditate. L'arrivo del fondatore e garante del Movimento era atteso da giorni.