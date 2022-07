M5s, cresce la fronda: anche i big vogliono mollare Draghi. Gelo Conte-Letta

M5s, 7 grillini su 10 (big compresi) vogliono mollare Draghi

Non solo peones: anche i big pressano il leader: “Troppe sberle, che senso ha restare?” Riassume così Repubblica la situazione all'interno del Movimento Cinque Stelle. "Tre dei 5 vice-presidenti del Movimento sono schierati per l’uscita. Suggeriscono all’ex premier di rompere gli indugi. Riccardo Ricciardi è il più barricadero. Michele Gubitosa, che aveva definito l’inceneritore di Roma «la linea rossa» dei 5 Stelle per restare nell’esecutivo, è furibondo dopo la bocciatura dell’emendamento grillino in Commissione Finanze che avrebbe impedito la realizzazione dell’impianto. Paola Taverna, che si espone di meno rispetto agli altri — ha pur sempre il ruolo di vice-presidente del Senato — nei vertici in video-call non fa sconti a Draghi. Della cinquina, solo Alessandra Todde, sottosegretaria allo Sviluppo, rimane convintamente governista", racconta Repubblica.

Secondo il quotidiano, "fra le truppe residue di senatori e deputati, i malpancisti non si contano più. Con percentuali variabili, a seconda delle fonti, i parlamentari tendenza-strappo sono dati tra il 70 e l’80% del totale. Quasi tutti i governisti puri sono passati con Luigi Di Maio". Sempre a Repubblica, Roberta Lombardi parla apertamente di voto online per decidere: "Niente ricatti: un voto online per decidere se uscire dal governo”.

Prove di campo largo alla kermesse di Franceschini

Nel frattempo, riporta la Stampa, ieri Enrico Letta e Giuseppe Conte si sono incontrati (con anche Roberto Speranza) alla kermesse della corrente di Franceschini per prove di campo largo. Prove che, secondo il Corriere della Sera, non sono andate bene. Tutt'altro. "A Cortona il leader di Areadem, la corrente dem più longeva, ha rimesso attorno a un tavolo il segretario Enrico Letta, la sinistra con il ministro Roberto Speranza e l’irrequieto Giuseppe Conte. Prima di salire sul palco, il «sarto» Franceschini organizza un confronto di un’ora in albergo a due passi dall’ex convento di Sant’Agostino. I toni sono più che schietti. Conte arriva addirittura a rilanciare, spiegando che valuterà conisuoi organi politici l’appoggio esterno. La tensione sale. Al tal punto che Letta è costrettoamettersi alle spalle l’idea che questa fosse una «crisi di cartone»".

Secondo la Stampa, però, ci sarebbe stata più di una mano tesa da Letta a Conte. "Ma per questo matrimonio a tre, a breve, potrebbe già arrivare una nuova bufera, quando l’esecutivo presenterà il quarto decreto per finanziare l’invio di nuove armi all’Ucraina", conclude il Corriere.