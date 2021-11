M5s, Di Maio: "Conte? Nessun dualismo. No al voto anticipato"

M5s, Di Maio: "Conte? Nessun dualismo, lo sostengo"

"Giuseppe Conte ha appena iniziato, prendendo un Movimento dopo una transizione, sta costruendo un nuovo corso. Io lo sostengo. Non parlerei di dualismo, quella cravatta non la voglio più rimettere". Lo ha detto Luigi Di Maio ospite di Cartabianca, su Rai 3 a proposito del dibattito interno ai Cinquestelle. "Sono sicuro - ha aggiunto - che il suo percorso sarà brillante".

M5s: Di Maio, Conte ha ragione. Niente voto anticipato

"Conte ha ragione, se andiamo al voto a febbraio o marzo non avremmo un governo prima di luglio, perdiamo meta' anno e il vantaggio che abbiamo acquisito nella campagna vaccinale"

M5S: Di Maio, nuovo movimento Dibba? Non mi preoccupa, ci vogliamo bene

Ad Alessandro Di Battista "faccio un in bocca al lupo, perché fuori dalla politica continuiamo a sentirci come due persone che si sono volute bene e che si vogliono bene. Non mi preoccupa, saranno gli italiani a decidere alle elezioni politiche", ha spiegato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio a 'Cartabianca' su Rai3, rispondendo alla domanda sull'idea di Di Battista di fondare un nuovo movimento.

Quirinale: Di Maio, Berlusconi al Colle? Suoi alleati lo stanno bruciando

Silvio Berlusconi candidato per il Quirinale? "Io non lo voterei, ma provo una forte empatia per Berlusconi in questo periodo. I primi che non lo stanno sostenendo sono i suoi alleati"

M5S: DI MAIO, 'DEROGA DEI DUE MANDATI? AMORE SI PROVA CON DISINTERESSE'

"Deroga dei due mandati? l'amore si prova con disinteresse, se è interessato non va bene". Lo dice Luigi Di Maio, ospite di Cartabianca, su Rai 3, parafrasando il titolo del suo libro, 'un amore chiamato politica', rispondendo a una domanda sul limite dei due mandati previsto dal M5S.

GOVERNO: CONTE A M5S, 'NO CONDIZIONI PER VOTO ANTICIPATO'

"I cittadini ci chiederanno conto di come abbiamo usato i miliardi conquistati insieme in Europa, di come abbiamo messo in sicurezza il Paese. In un momento in cui abbiamo bisogno di tempo come Paese per rilanciarlo - e anche internamente come MoVimento per iniziare questo nuovo corso perché dobbiamo insediare nuovi comitati e la scuola di formazione - ditemi voi quale sarebbe la logica di interrompere questo progetto per andare a votare. Questo è un progetto di medio e lungo termine che dispiegherà gli effetti solo quando inizierà a depositarsi in tutte le sue articolazioni". Così Giuseppe Conte in assemblea M5S. "Non ci sono le condizioni per le elezioni anticipate, non ho incontrato un cittadino che mi ha chiesto di andare a votare", ha rimarcato l'ex premier.

Reddito: Conte, difendere riforma da coacervo di attacchi

"Bisogna difendere il Reddito di cittadinanza" a fronte di un "coacervo di attacchi". Lo ha detto, si apprende, Giuseppe Conte, nell'assemblea dei gruppi M5s.

Quirinale: Conte, scelta condivisa. Grande autorita' morale

Per il Quirinale ci "sara' una scelta condivisa. Vogliamo una persona di grande profilo morale". Lo ha detto, si apprende, Giuseppe Conte, ai gruppi parlamentari M5s.

M5s: Conte, serve famiglia S&D di riferimento in Ue

"I nostri europarlamentari non hanno una famiglia di riferimento e questa condizione e' molto svantaggiosa per l'esercizio dei diritti pieni dei parlamentari. E' un percorso che abbiamo avviato da tempo, ci siamo confrontati e abbiamo convenuto che la famiglia europea che offre garanzie per valorizzare il nostro lavoro e' quella dei Socialisti e Democratici". Lo ha detto, si apprende, Giuseppe Conte, ai parlamentari M5s. "In particolare - ha agiunto - riteniamo che in quel contesto le nostre premure politiche e il nostro contributo in termini di originalita' possano trovare migliore accoglienza e un piu' proficuo risultato".

M5S: CONTE, 'DIBATTITO INTERNO? PARLATENE CON ME, NON VOGLIO ESSERE IRRAGGIUNGIBILE'

Dibattito interno? "Parlatene con me. Sarò a giorni fissi alla Camera e al Senato. Una giornata intera alla Camera e al Senato. Vengo io qui, vi prenotate e mi venite a parlare. Non voglio essere irraggiungibile". Così Giuseppe Conte, rivolgendosi ai parlamentari presenti in assemblea.