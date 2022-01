M5s, esplode il caso Raggi. Camuffata a fare il test. Calenda: "Sei No Vax?"

M5s, il tampone della Raggi diventa un caso. Farmacia lontana da casa

Virginia Raggi torna a far parlare di sè. L'ex sindaca è ancora al centro delle polemiche, ma questa volta non per le buche in città o altri problemi, vicende di cui dovrà occuparsi il nuovo sindaco del Pd Roberto Gualtieri, bensì per la questione del vaccino. L'esponente del M5s, infatti, - si legge sul Corriere della Sera - ieri è stata "pizzicata" in coda in farmacia per fare un tampone. Cappuccio ben calzato sulla testa. Mascherina. Capelli disordinati e un po’ davanti al viso. Come a camuffarsi per non farsi riconoscere. Ma non è sfuggita agli sguardi di chi ha capito che quella figura minuta, in coda fuori dalla farmacia di piazzale Medaglie d’Oro, alla Balduina (lontana da casa sua), era proprio lei.

Notizia - prosegue il Corriere - subito diventata virale in Rete. L’esponente M5s, già colpita dal Covid-19 nel novembre 2020, non ha mai chiarito se si fosse vaccinata oppure no. Il che ha sollevato polemiche. "Non mi sento di dire se sono favorevole o contraria, credo siano questioni su cui devono decidere i medici — aveva detto lei a In Onda su La7 la scorsa estate —. Ognuno senta il proprio medico e faccia ciò che dice lui". Gli italiani sono alle prese con la terza dose. Ma ancora non si sa se l’ex sindaca si sia immunizzata o se ricorra al tampone ogni 48 ore. E così si riaccendono le polemiche: «Raggi dovrebbe almeno chiarire se si è vaccinata o meno", interviene Carlo Calenda di Azione.

