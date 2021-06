M5s, l'ex De Vito va con Berlusconi: “FI rappresenta la mia cultura politica”

Marcello De Vito ha aderito a Forza Italia. Lo ha annunciato il commissario FI per Roma Capitale, Maurizio Gasparri, nel corso di una conferenza stampa sulle proposte per il Campidoglio. A loro dico buon Pd, buoni video dell'auto-elevato, buoni contenziosi... Non sono cose che mi appartengono piu'”, ha ironizzato De Vito, presidente del Consiglio comunale di Roma, commentando la scelta di aderire a Forza Italia. "La scelta e' avvenuta in modo naturale, ci siamo confrontati sui temi. E' una scelta convinta, voglio dare il mio contributo con umilta', sono pronto per le sfide che ci saranno", aggiunge l'ex M5s.

Per De Vito è la "scelta che prescinde dalle vicende giudiziarie”, perché il “comportamento di M5S e dei suoi principali esponenti lo definisco inqualificabile ma non ha influito sulla mia scelta”. "Diamo il benvenuto nella nostra famiglia al Presidente dell'Assemblea capitolina Marcello De Vito, la sua adesione a Forza Italia ci rende felici, e siamo pronti da oggi a lavorare insieme. Con questo ingresso di alto profilo Forza Italia a Roma si dimostra un partito importante". Così in una nota il consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, commentando la notizia dell'adesione a Forza Italia dell'esponente del Movimento 5 Stelle, Marcello De Vito.

Ma non tutti fra gli azzurri l'hanno presa bene: "Provo autentico ribrezzo per la scelta, di cui nulla sapevo fino a stanotte, e da cui mi dissocio, di imbarcare in Forza Italia un grillino dei peggiori, personaggio pessimo non perche' indagato ma perche' candidato contro Forza Italia a suon di video in cui ci dava dei ladri e dei mafiosi". E' Andrea Ruggieri, in un video su Instagram, a commentare cosi' l'adesione di Marcello De Vito a FI. "Davvero - riprende il deputato 'azzurro' - non si riesce a importare gente nuova e in gamba, e si preferisce riciclare un grillino insultatore, poi persino arrestato - afferma sempre il parlamentare - per corruzione, e che oggi si permette persino di indicare la rotta a Forza Italia?". "Se la dirigenza di Forza Italia e' cosi' disperata e ormai capace solo di dissipare consenso con scelte folli, anziche' cercarne di nuovo reclutando persone nuove e in gamba, rifletta se passare di mano il testimone", conclude Ruggieri.