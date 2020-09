M5S, Falso ideologico, Appendino condannata. "Resto sindaco. Mi autosospendo"

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, è stata condannata a 6 mesi al processo Ream. Ha retto l'accusa di falso ideologico, mentre la sindaca e' stata assolta per abuso d'ufficio. Secondo la Procura, il Comune di Torino non avrebbe nserito nel bilancio 2017 i 5 milioni di euro versati come caparra dalla societa' Ream, che durante l'amministrazione guidata da Piero Fassino si era interessata alla riqualificazione dell'ex area Westinghouse, progetto poi assegnato al gruppo Esselunga. I pm Gianoglio e Gabetta avevano chiesto per Appendino una pena di 1 anno e 2 mesi. "Portero' a termine il mio mandato da sindaca.E come previsto dal codice etico mia autosospendero' dal Movimento 5 stelle”, ha fatto sapere la Appendino.