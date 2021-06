M5s, la lotta Conte-Grillo ha uno sconfitto: Travaglio. E' rimasto spiazzato

M5s, la lotta Conte-Grillo ha uno sconfitto. Travaglio spiazzato

La guerra interna nel M5s rischia di avere già uno sconfitto. Si tratta - si legge sul Giornale - di Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano, che è rimasto spiazzato dalla decisione finale di Beppe Grillo di delegittimare Giuseppe Conte ed escluderlo dal Movimento. Lo scenario più concreto è una scissione, non i giardinetti per Beppe Grillo come auspicava il Fatto, giornale che ha sempre seguito con attenzione il mondo grillino e che ha molti grillini tra i propri lettori. E qui si apre un dilemma umano e giornalistico. Se si scindono, che si fa?

Si parteggia - si chiede il Giornale - comunque per Conte e si menano gli altri, Grillo in primis? Si tifa per una lista Conte e a quel punto si schifano i Cinque Stelle? E chi sono i grillini veri e quelli fake? Possono essere i grillini di Conte più grillini di Grillo? Di certo da ieri pomeriggio, ma già da prima, l’ex amico Beppe Grillo è diventato uno dei nuovi nemici di Travaglio. Sostenere Draghi, e poi non regalare il M5s a Conte sono colpe che Travaglio non può perdonare a Grillo. «È tutt’altro che scemo, si è fatto intortare da quel volpone di Draghi. È circonvenzione di capace» disse di lui, quando fece entrare il M5s nel governo Draghi.