M5s, Patuanelli contro Emiliano. "Surreale sostenere sindaco di ultradestra"

M5s, Patuanelli contro Emiliano. "Sostiene un sindaco di ultradestra"

L'alleanza tra Pd e M5s traballa. Duro scontro tra Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura ed esponente di spicco dei pentastellati e il presidente della Puglia Michele Emiliano. A Patuanelli non è andato giù l'endorsement del governatore al sindaco dell'ultradestra di Nardò (Lecce), Pippi Mellone, che ha deciso di ricandidarsi come primo cittadino della città salentina. "Surreale il sostegno di Emiliano a Mellone", ha scandito senza mezzi termini Patuanelli.

"L'alleanza col Pd è un rapporto che va costruito - ha chiarito poi Patuanelli - non può essere una fusione a freddo che non funziona, ma un rapporto che va fatto sui territori. In alcuni luoghi lo abbiamo fatto. In altri un po' meno". Il cortocircuito continua. E rischia di bruciare più di qualche relazione politica.