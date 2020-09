M5s, verso gli Stati Generali. Di Maio, Fico, Di Battista: una poltrona per 3

Il M5s ormai è ufficialmente spaccato in tre parti e la crisi è diventata guerra a colpi di post sui Social tra i pretendenti al trono. Le carte ormai sono state scoperte - si legge sul Fatto Quotidiano - a contendersi la leadership ai prossimi Stati Generali, sempre più imminenti saranno Di Maio, Fico e Di Battista. Ma in palio c'è l'identità del nuovo Movimento, la scelta non sarà facile.

Le carte sono sul tavolo, ognuno è pronto a giocare. Di Maio da leader di fatto che vuole cementare gli accordi con il Pd ed essere stabilizzatore di governo. Di Battista che rivendica l’identità perduta nei Palazzi e indica un’altra strada per un M5S terzo. Fico, come Di Maio per un’intesa stabile con i dem ma critico sui temi, che vuole fare il pacificatore. E rilancia: “Eravamo post-ideologici, ma il mondo cambia e forse ora dobbiamo essere ideologici”. Tutti gli altri ragionano di truppe, mentre Vito Crimi, nel ruolo improbo di capo politico reggente, attende l’assemblea congiunta di domani sugli Stati generali per decidere tempi e modi.