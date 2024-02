Male De Luca e quello stronza a Meloni, ma il governo accenda un faro sul Sud

Male De Luca e gli insulti alla premier, che tuttavia avrebbe dovuto dimostrare maggiore sensibilità. Il Sud assente nelle priorità del governo

Male De Luca e gli insulti alla premier, che tuttavia avrebbe dovuto dimostrare maggiore sensibilità, ordinando a un esponente del suo pletorico governo e/o della sua famiglia, di ricevere il governatore della Campania e i sindaci, piombati a Roma. Eccessivo lo sdegno anti-sceriffo di Salerno, uno dei pochi politici che ha consensi, anche se a volta sembra il vero…Crozza. Il Sud attende i fatti e volti nuovi.

Contrapporre al “cacicco” (D’Alema dixit) di Salerno un ex Dc, come Fitto, in politica da quando perse il padre, un notabile della “Balena Bianca” (Pansa dixit), non può essere ritenuta una decisione convincente dal Mezzogiorno, che si sente, non a torto, escluso ed emarginato dai capataz delle istituzioni.