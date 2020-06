Mancata zona rossa nella bergamasca, Conte: "Riferirò tutti i fatti ai pm"

"Riferiro' doverosamente tutti i fatti sul tema della zona rossa tra Alzano e Membro, non sono preoccupato. Sono in piena serenita'", ha scandito il premier Giuseppe Conte, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi, a margine della notizia che sarà ascoltato, insieme al minsitro degli Interni Luciana Lamorgese e al ministro della Sanità Roberto Speranza, sulla mancata chiusura di Alzano e Membro, come persone informate dei fatti.