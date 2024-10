Manovra, Cattaneo: "Giorgetti? Forza Italia il partito che dirà sempre no agli aumenti delle tasse"

"Il nostro impegno è quello di reperire risorse creando efficienze nei conti dello Stato e tagliando delle spese inefficaci"

"Non c'è nemmeno da ricordare che Forza Italia è da sempre e per sempre il partito che dirà no ad aumenti delle tasse". Con queste parole Alessandro Cattaneo, responsabile Dipartimenti di Forza Italia, intervistato da Affaritaliani.it, commenta le parole di ieri del ministro dell'Economia, poi rettificate, Giancarlo Giorgetti che ha parlato di "tassare le imprese" nella manovra.



"Quindi, il nostro impegno è quello di reperire risorse, piuttosto, creando efficienze nei conti dello Stato e tagliando delle spese inefficaci. Ma anche andando ad aggredire sacche che o hanno esaurito il loro compito, come in alcuni casi sulle centinaia di detrazioni fiscali che ci sono, o come, in altre situazioni, dove si può fare efficienza. Penso alle spese, ad esempio, che vanno sotto il nome di assistenza all'interno di Inps".



"E ancora penso alle privatizzazioni che possono essere un buon modo per reperire risorse fresche oltre a generare, nella nostra visione liberale, anche un circuito virtuoso economico. Però devo dire che Giorgetti per primo, ricordo dall'assemblea Abi in avanti, ha sempre detto che non sarebbe stata una manovra lacrime e sangue. Così non sarà. Ci sono dei sacrifici da fare e siamo d'accordo che i primi a doverli fare è lo Stato e andiamo avanti", conclude Cattaneo.