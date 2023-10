Manovra, promesse elettorali carta straccia. Il governo si piega all'Europa

In campagna elettorale avevano promesso addirittura la flat tax al 15% per tutti

Dovevano rivoluzionare l'Italia. Dovevano cambiare il mondo. In campagna elettorale avevano promesso addirittura la flat tax al 15% per tutti. E invece è arrivata la prima vera manovra economica del governo Meloni (quella dell'anno scorso era stata impostata dal governo Draghi) e la delusione per tantissimi italiani è immensa. Una miseria per i redditi bassi (confermato il taglio fino a 35mila euro solo per il prossimo anno) e il taglio delle detrazioni (260 euro) per chi guadagna più di 50mila euro all'anno (come se fossero ricchi sfondati). Una miseria anche per i pensionati.

"Manovra seria e prudente", ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Traduzione: obbediamo all'Unione europea. Zitti, muti e le promesse elettorali del Centrodestra diventano carta straccia. Naturalmente Giorgetti si è giustificato parlando della "congiuntura" per cercare di spiegare come la montagna abbia partorito il topolino.

Esattamente come sui migranti (vi ricordate il famigerato blocco navale cavallo di battaglia della leader di Fratelli d'Italia?), questo governo tradisce in modo plateale le promesse elettorali e si piega ai diktat dell'Europa. Come aveva anticipato Affaritaliani.it, non ci saranno emendamenti da parte della maggioranza e naturalmente ci sarà la fiducia in Parlamento. Manovra blindata. Tutti zitti. Accettare e tacere. Non si è mai visto nella storia della Repubblica Italiana che l'esecutivo dica al Parlamento di non fare emendamenti. I presidenti La Russa e Fontana intendono battere un colpo o accettano da bravi soldatini di Meloni e Salvini questo inaccettabile diktat? Dov'è finita la libertà del Parlamento e dei parlamentari? Questo è il governo Meloni. Una delusione enorme per milioni di italiani che speravano in un vero cambiamento.



Postilla finale: ci sono i soldi per il Ponte sullo Stretto, la storica battaglia della Lega Nord per l'indipendenza della Padania... Mah, così va il mondo.