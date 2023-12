Manovra, testo al Senato il 22/12. Fontana (Lega): "Aula sovrana sul Mes"

Manovra 2024, c'è l'accordo. Si vota il 22 dicembre

Accordo raggiunto in Commissione Bilancio al Senato tra governo, maggioranza e opposizioni sul calendario della Manovra: si e' stabilito un percorso per il voto di fiducia il 22 dicembre entro le ore 13. La discussione generale del testo dovrebbe iniziare mercoledi' 20 dicembre alle 15.30. In questo modo il testo della legge di bilancio potrebbe essere trasmesso alla Camera gia' nel pomeriggio del 22 dicembre per l'assegnazione alle Commissioni competenti, per poi poter iniziare a discuterlo dal 27-28 dicembre in Aula a Montecitorio. L'intesa verra' ratificata dalla conferenza dei capigruppo.

"Il provvedimento di ratifica dell'accordo di modifica del Trattato sul Mes e' inserito nel calendario dei lavori del mese di dicembre dell'aula della Camera. Quando si arrivera' al momento del suo possibile esame, l'Aula sara' nelle condizioni di assumere ogni decisione. Il calendario e' stato approvato e il Presidente e' chiamato a farlo rispettare e a questo principio mi atterro' sempre". Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.