Marcato (Lega): "Autonomia subito o non ha senso stare al governo. Parole di Tajani gravissime, Forza Italia andrà col Pd"

"E' assolutamente inaccettabile quello che ha detto Occhiuto. Ancora una volta si torna al punto di partenza: le classi dirigenti del Sud, qualsiasi partito, non vogliono cambiare il sistema". L'assessore regionale del Veneto allo Sviluppo Economico Roberto Marcato, leghista doc, commenta su Affaritaliani.it le parole del presidente della regione Calabria che, sull'autonomia regionale differenziata, ha chiesto al Centrodestra di fermarsi.

"Quello che ha detto è di una gravità inaudita, esattamente come sono gravissime le parole del vicepremier Tajani quando ha detto che il commercio con l'estero deve restare fuori dall'autonomia regionale. Sono tutti elementi che mi fanno pensare a un cambiamento di pelle di Forza Italia, che non è mai stata autonomista. La mia impressione forte è che presto vedremo quel partito in un'altra collocazione politica ovvero verso il Pd. D'altronde stanno dicendo le stesse cose del Pd. E sono affermazioni terribili. Ecco perché la gente non va più a votare e alle urne va solo il 40% circa dei cittadini, proprio perché non si mantiene mai la parola data in campagna elettorale".



Marcato aggiunge: "Sull'autonomia è stato fatto un patto chiaro e netto, è stata una delle condizioni dell'alleanza di governo. Se non si mantengono i patti con gli elettori si tradisce l’elettore stesso. Io che sono coerente fino alla morte dico che se questo governo non porta avanti l'autonomia la Lega non ha più alcun motivo per restare nell'esecutivo. Ma questo non lo vedremo tra qualche mese, bensì subito. Il 3 ottobre c'è il primo incontro tra il presidente Zaia e il ministro Calderoli. O si porta a casa l'autonomia, e a me interessa particolarmente il Veneto, o non ha alcun senso stare in questo governo. Le classi dirigenti del Sud in maniera del tutto irresponsabile non vogliono far decollare le loro terre, non vogliono le riforme, tengono zavorrata una terra meravigliosa. Ne prendiamo atto. Io so che tanta gente al Sud ha voglia di cambiare e fare impresa, ma ci sono politici che non vogliono cambiare e che sono una zavorra pesantissima per il Sud", conclude l'assessore veneto allo Sviluppo Economico della Lega.