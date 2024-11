Usa 2024, Rizzo ad Affari: "Preferisco Trump presidente. Se vince Harris c’è la terza guerra mondiale"

"Con Kamala Harris, continuerebbe la politica del totalitarismo globalista e liberista che tanti danni ha portato nel Mondo, in Europa e in Italia"



"Perché io, Marco Rizzo, preferisco che a vincere le elezioni americane sia Donald Trump invece di Kamala Harris? Semplicemente perché Trump è contro la guerra. L’ha detto espressamente relativamente all’Ucraina, potremmo confidare che lo faccia anche in Medio Oriente, anche se pare sottovalutare la questione palestinese". Lo afferma ad Affaritaliani.it, nel giorno delle elezioni presidenziali Usa, Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare e candidato presidente della regione Umbria alle elezioni regionali di metà novembre.

Marco Rizzo





"Con la Kamala Harris, continuerebbe la politica del totalitarismo globalista e liberista che tanti danni ha portato nel Mondo, in Europa e in Italia. Per quanto concerne il nostro Paese, siamo così privi di sovranità nel dover sempre aspettare che le scelte di qualunque nostro governo, di destra e di sinistra, vengano approvate da Washington, da Bruxelles da Francoforte, o meglio da NATO, BCE, Fondo Monetario Internazionale e Unione Europea. Per questo serve un sovranismo popolare in Italia ed un mondo multipolare di pace. Se vince Trump si apre uno spiraglio. Se vince Harris c’è la terza guerra mondiale", conclude Rizzo.