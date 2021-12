Mattarella, pesante accusa ai media: "Dato troppo spazio ai No Vax"

Mattarella: "Troppo spazio mediatico ai No Vax, ma la maggior parte degli italiani ha avuto una condotta esemplare"

"La prima difesa dal virus è stata la fiducia della stragrande maggioranza degli italiani nella scienza, nella medicina. Vi si e' affiancata quella nelle istituzioni, con la sostanziale, ordinata adesione a quanto indicato nelle varie fasi dell'emergenza dai responsabili, ai diversi livelli. Le poche eccezioni - alle quali e' stato forse dato uno sproporzionato risalto mediatico - non scalfiscono in alcun modo l'esemplare condotta della quasi totalità degli italiani". lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in un passaggio del suo discorso alle Alte cariche dello Stato.

Mattarella: "Grazie ai partiti, hanno accolto il mio appello all'unità"

"Non era scontato" ma "Il tempo dei costruttori si e' realizzato". "Voglio per questo esprimere un riconoscimento all'impegno delle forze politiche che hanno colto il senso dell'appello rivolto, all'inizio dell'anno, al Parlamento affinche', nell'emergenza, si sostenesse un governo per affrontare con efficacia la pandemia in atto e per mettere a punto progetti, programmi e riforme necessari a non dissipare la straordinaria opportunita' del Next Generation". Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella nel suo discorso al Quirinale alle Alte cariche dello Stato.

Mattarella: "Il mio ultimo saluto alla comunità degli ambasciatori"

"Consentitemi infine, in questa ultima occasione in cui posso rivolgermi alla vostra comunita', di esprimervi fervidi auguri per il Natale, per il Nuovo Anno e per il futuro. A tutti Voi e alle Vostre famiglie". Cosi' il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella chiudendo il suo discorso alla XIV Conferenza degli ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia nel mondo.