Matteo Salvini, il leader della Lega “stuntman” per un giorno

Il leader della Lega Matteo Salvini "stuntman" per un giorno. Il segretario del Carroccio a partecipato a un’esibizione di “Mototerapia”, terapia diffusa dal motociclista Vanni Odera, davanti a Palazzo Lombardia, che lo ha visto coinvolto nello show di acrobazie su due ruote: prima è stato fatto posizionare sulla montagnola per essere “sorvolato” dalle moto in volo guidate dagli stuntman, poi è salito come passeggero a bordo di un kart protagonista di impennate e altre evoluzioni nella piazza.

