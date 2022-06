Bonelli e Fratoianni come Melenchon? Al via "un progetto verde e progressista"

Elezioni francesi, Angelo Bonelli (Europa verde) - Nicola Fratoianni (Sinistra italiana): "Mélenchon? Lavoriamo a una proposta di governo. Giustizia sociale e ambientale al centro"

Il risultato portato a casa da Jean-Luc Mélenchon in Francia, alla guida di una coalizione ampia (Nupes- Nouvelle Union Populaire Ecologique et Social), dagli ecologisti ai socialisti, interroga anche l'Italia, dove invece un'alleanza in primis tra sinistra e verdi non è mai riuscita a sfondare. Come mai? Su che cosa può contare il leader di La France Inosmise che alla sinistra nostrana manca?



A mettere subito le mani avanti con Affaritaliani.it è Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde insieme a Eleonora Evi. Interpellato dal nostro giornale, infatti, Bonelli sottolinea innanzitutto un dato: “Questo successo non è solo della sinistra”, come emerge già dal nome della coalizione che “si chiama Nouvelle Union Populaire Ecologique et Social e, appunto, non include la parola 'sinistra'”.

Dopodiché, l’esponente di Europa verde non ha dubbi: “Premesso che la Francia ha caratteristiche storiche culturali e sociali diverse dalle nostre, la cosa importante da fare in Italia è trovare punti di convergenze. Costruire una grossa alleanza verde e progressista, civica e sociale potrebbe rappresentare una vera novità politica. A maggior ragione di fronte ai tentativi di composizione di un centro che sembra più il centro delle lobby e di leader di partiti personalistici che rappresentano gli interessi della conservazione. Mentre c’è una grande esigenza in Italia che vengano rappresentate le battaglie della giustizia sociale e ambientale”.



La pensa così anche Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana. E, non a caso, ad Affari conferma: “Quello che serve oggi è una proposta che metta al centro la relazione, per me inscindibile, tra giustizia sociale e ambientale. E su questo proprio con Europa verde stiamo lavorando per costruire un percorso di convergenza”.