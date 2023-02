Meloni a Kiev e l'inganno di Biden: così "Sleepy Joe" le ha rubato la scena

Guerra Ucraina, il treno è giunto a Kiev ed ora la Meloni si prepara ad omaggiare Zelensky

Il famoso “treno blu” che porta i potenti e i loro doni in pellegrinaggio da Zelensky è partito alle 2 di una notte nebbiosa dalla cittadina polacca di Przemysl e ha puntato Kiev. È la famosa stazione in cui Salvini non fu ricevuto dal sindaco per la maglietta pro Putin indossata solo un anno prima sulla Piazza Rossa.

Il treno è giunto a Kiev ed ora la Meloni si prepara ad omaggiare, pardon incontrare, Zelensky che dopo la visita a sorpresa di Biden aveva rallentato un po’ l’entusiasmo ma ormai l’impegno l’aveva preso e non poteva disdirlo. Nel frattempo la diplomazia italiana si è fatta in quattro per far incontrare il presidente USA e la premier italiana che però, ad un certa, ha capito che non c’era più niente da fare ed ha dovuto mollare, accontentandosi della promessa di un incontro primaverile a Washington. Insomma il solito contentino che i Grandi riservano all’Italia visto che Biden l’ha buggerata soffiandole perfidamente la ribalta mondiale.