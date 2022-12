Meloni a Roma alla festa di FdI: "Questi 10 anni sono una scommessa vinta"

Meloni festeggia 10 anni di FdI: "Grazie Salvini e Berlusconi, mi stanno rendendo il lavoro facile"

"Questi dieci anni sono stati una scommessa vinta. Quando noi abbiamo dato vita a Fratelli d'Italia tutti erano certi che questo partito non sarebbe sopravvissuto e chiaramente nessuno prendeva in considerazione che un giorno avrebbe potuto guidare il governo della nazione. Alla seconda forse non ci credevamo anche noi": sono queste le parole con cui Giorgia Meloni è approdata sul palco di piazza del Popolo a Roma in occasione del decennale di Fratelli d'Italia.

Al principio del discorso Meloni ha rivelato di aver pensato di farsi da parte nel caso in cui Fratelli d'Italia non avesse superato la soglia di sbarramento alle elezioni politiche del 2018. "Noi non siamo diversi da quello che eravamo siamo sicuramente molto diversi da quello che altri raccontavano di noi. Dobbiamo essere contenti di quello fatto fin qui e consapevoli della grande responsabilità che abbiamo", ha rivendicato, parlando al decennale di Fratelli d'Italia. "Mollo? In cuor mio lo dico tutti i giorni, ha scherzato Meloni, l'ho pensato in maniera definita prima delle elezioni politiche. Sono sempre stata colpita da quelle persone che non capiscono di farsi da parte dopo sette anni".

Meloni sui migranti: "Con la Francia nessuno scontro"

Giorgia Meloni ha respinto le ricostruzioni di stampa secondo cui ha disertato il vertice Euromed per evitare un incontro con Emmanule Marcon. "Mica siamo alle elementari. Io faccio il presidente del Consiglio e lui il presidente francese: le dinamiche sono un po' meno personali e più politiche", ha osservato. Ognuno fa gli interessi della sua nazione, ha continuato, e "dobbiamo trovare una soluzione".

La redistribuzione dei migranti a livello europeo "non credo risolva il problema" della gestione dei flussi migratori. Lo afferma la Presidente delConsiglio, Giorgia Meloni, chiudendo l'iniziativa organizzata a Roma per il decennale della nascita di Fratelli d'Italia. "Credo, prosegue Meloni, che la soluzione non vada trovata nei ricollocamenti ma nella comune difesa dei confini esterni dell'Unione europea. E se il Consiglio europeo ha deliberato che il tema preminente della prossima riunione sarà dedicato al tema delle rotte migratorie e della difesa dei confini esterni è perché l'Italia ha alzato la testa e ha chiesto che si parli di questo problema"