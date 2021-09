Meloni ad affaritaliani.it: "Le elezioni non incideranno sui pesi nel Cdx"

Elezioni amministrative, Giorgia Meloni ad affaritaliani.it per lo speciale La Piazza: “Non sono in gioco i pesi all’interno del centrodestra. A Roma Pd e M5S temono Michetti. A Milano Sala è amato dalla stampa, ma le periferie sono abbandonate”

"Le elezioni amministrative, che sono particolari, non sanciranno più di tanto i pesi all'interno della coalizione di Centrodestra", afferma la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni in una videointervista ad affaritaliani.it per lo speciale “La Piazza” sul voto del 3-4 ottobre a Milano e Roma. "Il tema della leadership nel Centrodestra appassiona molto i giornalisti, perché mette un di pepe, ma non appassiona me".

E ancora Giorgia Meloni dichiara: "Per me e per Fratelli d'Italia il Centrodestra è l'unica strada possibile perché a differenza di altri noi non abbiamo un piano-B. L'ipotesi di andare al governo con Pd e Movimento Cinque Stelle non esiste. Tengo molto all'unità della coalizione, che deve avere numeri forti per governare cinque anni, quando arriveranno le elezioni politiche. Se ad esempio Fratelli d'Italia crescesse di due punti, ma i nostri alleati non andassero bene, non servirebbe a nulla perché all'opposizione resteremmo o comunque non avremmo numeri sufficienti per un governo stabile".

Giorgia Meloni conclude: "Le specificità all'interno del Centrodestra sono un valore e vanno sottolineate, ma siamo partiti compatibile destinati a governare insieme. Nessuno può o deve avere l'interesse a che gli alleati vadano male. Alla fine siamo la stessa squadra".

Sullo specifico della sfida elettorale per il Campidoglio per Palazzo Marino, Giorgia Meloni ha detto: “A Roma Pd e M5S attaccano e denigrano Michetti perché lo temono. Sono molto fiduciosa. A Milano Sala è molto amato dalla stampa, ma le periferie della città sono abbandonate".

L’intervista con la leader di FDI fa parte dello speciale “La Piazza” che affaritaliani.it, il primo quotidiano digitale, dedica alle elezioni amministrative di Milano e Roma.

Online da lunedì 27 settembre, lo speciale “La Piazza” accompagna lettori, elettori e stakeholder nella comprensione delle diverse proposte politiche per le due città-chiave di questa tornata elettorale: Roma, la capitale politica, e Milano, la capitale economica.

Lo speciale “La Piazza” Milano-Roma è la versione digitale dell’evento fisico che ogni anno affaritaliani.it organizza nel mese di agosto, con la partecipazione dei principali leader politici. L’edizione 2021 ha registrato livelli record di interesse e copertura mediatica, grazie al ricchissimo palinsesto di leader nazionali ed esponenti di tutti i partiti.

Allo stesso modo, per queste amministrative affaritaliani.it ha incontrato sia i candidati alla carica di Sindaco di Milano e Roma, sia i vertici dei partiti di riferimento, per un confronto a 360° sulle problematiche locali e sui riflessi nazionali di queste elezioni.

"La Piazza digitale Spiazza e Rimpiazza. Affaritaliani.it, giornale indipendente e primo quotidiano digitale, rafforza il suo ruolo di tramite tra i cittadini e i Palazzi del potere", spiega il direttore Angelo Maria Perrino.

“Nel corso di 25 anni di storia, affaritaliani.it ha costruito la propria autorevolezza su due pilastri: politica ed economica. Questi temi, che molti cittadini percepiscono come distanti, hanno invece ripercussioni dirette sulle quotidianità. Il nostro obiettivo era proprio quello di riportare candidati e leader politici a un confronto schietto sugli aspetti che interessano la vita di cittadini e imprese”, aggiunge il vicedirettore Lorenzo Zacchetti.

Oltre a quelle di Perrino e Zacchetti, lo speciale “La Piazza” contiene le interviste realizzate da Alberto Maggi, Paola Alagia e Monica Soldano.

