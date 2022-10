Meloni al Senato chiede la fiducia, M5s: ok alla commissione sul Covid

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato: le reazioni delle opposizioni

Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato dopo il via libera di ieri alla Camera dei deputati con 235 voti a favore, 154 contrari e 5 gli astenuti. Gli iscritti a parlare alla discussione generale sul discorso programmatico pronununciato ieri sono 34. Replica di Meloni alle 16,30 circa. Dopo di che dichiarazioni di voto sulla fiducia (parleranno Renzi e Berlusconi) e alle 19 la chiama per il voto. L'esito è previsto per le 20,30.

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato, Patuanelli: "Tetto contante e lotta evasione? Le due cose non stanno insieme"

"Ho letto che volete alzare il tetto del contante, ma poi dite anche che volete fare la lotta all'evasione fiscale: bé, le due cose insieme non stanno". Così il senatore M5S Stefano Patuanelli, in Aula a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia.

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato, Patuanelli: "Cambi nome a Rdc e se ne appropri, unico problema è che è M5s"

"Sul reddito di cittadinanza, cambiategli il nome, appropriatevene, perché l'unico problema del rdc -a parte il mancato lavoro dai governatori in alcune regioni- è che lo ha fatto il M5S". Così il senatore M5S Stefano Patuanelli, in Aula a Palazzo Madama nel dibattito sulla fiducia.

Monti: "Premier dirige e coordina Cdm, è già presidenzialismo"

Monti: "Condivido molte linee programma, ma aspetto fatti e mi astengo"

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato, Boccia: "Ok commissione Covid, pronti a confronto"

"Sul Covid facciamo questa bicamerale d'inchiesta. Utile aprire la discussione in modo serio per capire cosa è accaduto nel Paese, siamo pronti ad un confronto". Così Francesco Boccia del Pd intervenendo in aula al Senato.

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato, La Russa in aula ai capigruppo, "Frammentate troppo, Boccia avrebbe meritato più tempo..."

"Frammentate troppo". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa si rivolge in aula ai capigruppo al termine dell'intervento del senatore del Pd Francesco Boccia. Che a suo giudizio "avrebbe meritato di più" dei 5 minuti impiegati, dice La Russa che commenta poi "non fate un buon servizio".

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato, Patuanelli: "Romeo: "Lega collante coalizione, su sottosegretari accordo molto vicino"

"Noi siamo il collante della coalizione, non la spina sul fianco". Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato Massimiliano Romeo, Lega, ai giornalisti davanti a palazzo Madama. "Sulle nomine dei sottosegretari si troverà l'accordo, se non è ancora chiuso siamo ancora molto vicini. Anche su questo faremo in fretta, come abbiamo già dimostrato di fare in queste settimane".

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato, Calenda: "Da Meloni discorso lacunoso, ma bene presa distanza da fascismo"

''Del discorso della Meloni trovo estremamente lacunoso che non si capisce mai cosa intende fare: merito a scuola, cosa vuol dire? Sul problema di distanza tra burocrazia e lo Stato, che facciamo? Positiva, invece, la presa di distanza oltre ogni ragionevole dubbio, dal fascismo". Lo dice all'Adnkronos Carlo Calenda, al Senato.

Governo, Giorgia Meloni chiede la fiducia al Senato, Calenda: "Bella strategia demenziale per aumento evasione"

“Condono, aumento tetto contante, flat tax: una bella strategia demenziale per aumentare l’evasione fiscale”. Lo dice Carlo Calenda ai cronisti ala Senato.

Governo, Meloni chiede la fiducia al Senato, Scilipoti torna a Palazzo Madama: "Giorgia coraggiosa, 'il' o 'la' premier? Lana caprina"

Mimmo Scilipoti c'è. Presidente dell'Unione cristiana, che "si riconosce nell'area di centrodestra" torna a palazzo Madama per sentire da vicino Giorgia Meloni. "Il" o "la" premier? "Questione di lana caprina -ribatte- quello che conta sono le qualità. Chi non si batte per le proprie idee -dice all'Adnkronos, rilanciando un vecchio mantra- o non valgono le sue idee o non vale lui", o lei... "E lei ha il coraggio di difenderle".

Domenico Scilipoti Isgrò, tuttavia, sul Reddito di cittadinanza suggerisce prudenza: "La situazione del Paese è quella che è, non è prudente metterlo in discussione". Ma lui, 'rocambolesco' ex Idv e poi Fi, fa un'apertura di credito quasi incondizionata a Giorgia Meloni: "Ha messo al centro i valori e questo è importante, sia per chi li ha, sia per chi non li ha, come per la religione: è importante anche per gli atei sapere che c'è chi in Dio ci crede...".