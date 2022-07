Meloni: "Alleati, non perdiamo tempo: voto". La Lega è sospesa tra urne e bis

Governo, Meloni: "Agli alleati dico di non perdere tempo. Si voti"

Fdi non chiede "le elezioni soltanto adesso, per i sondaggi favorevoli: lo diciamo da tempo, quando c'erano altri numeri. Senza una maggioranza coesa a sostenere il governo, arrivano solo compromessi al ribasso e spreco di risorse. Senza riforme. Tre governi diversi e i risultati li vediamo". Lo dice in un'intervista al Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Tutti i Paesi del mondo hanno la guerra, la pandemia, ma non si pongono il problema di quando ci sono le elezioni - ricorda -Non le hanno sospese. Il tema esiste solo in Italia. Le urne non sono buone solo per i giorni di sole. Anzi. Nella tempesta hai bisogno del capitano scelto dall'equipaggio con una rotta e una meta. Basta con l'accanimento terapeutico di questo Parlamento e con i governi che non raggiungono risultati".

Comunque questa legislatura "ci ha regalato tante sorprese. A fare previsioni si rischiano sempre figuracce. Dubito che la crisi rientrera'". Giorgia Meloni non esclude però che si provi a convincere Draghi a restare "o si tenti con altre alchimie. Ma non vedo margini. Sarebbe scandaloso mettere assieme il quarto governo di fila caduto dall'alto solo per far vivacchiare la legislatura. Sarebbe una scelta di gravissima irresponsabilità".

La presidente di Fratelli d'Italia spera che "la coalizione lavorerà assieme per vincere e governare. Le differenze ci sono sempre state, ma le posizioni non così divergenti. La Lega predilige il ritorno alle urne. Berlusconi esclude un nuovo governo con un altro premier. Sarebbe molto grave se gli alleati, addirittura senza Draghi, si prestassero a portare avanti la legislatura con il Pd e a impedire agli italiani di votare". Il centrodestra "sta assieme per compatibilita', non per necessità. E' il suo stato naturale. Sui grandi temi la sintesi è facile, molto più dei nostri avversari, che stanno assieme solo per battere le destre. Noi non abbiamo mai detto che ci uniamo per battere la sinistra. Non litighiamo mai sulle grandi questioni del Paese".

Lega divisa tra urne e Draghi bis

Ma la Lega non sembra compattissima, quantomeno secondo il Corriere della Sera. "Non tutti, anche dentro la Lega, la pensano allo stesso modo su cosa convenga di più in questo momento ad un Paese alle prese con una congiuntura economica complicata, con una guerra alle porte, con un Pnrr da tradurre in opere concrete, con un autunno che si prospetta molto caldo dal punto di vista sociale. Il segretario leghista cerca il punto di caduta giusto, in collegamento con Silvio Berlusconi e attento a mantenere nei giusti binari il rapporto di alleanza-concorrenza con Giorgia Meloni. Trovare la strategia giusta non è facile".

Se si dà retta alla base del Carroccio ci sono ben pochi dubbi: voto. "Ma se si chiede a chi ha responsabilità, politiche o amministrative, la risposta cambia", prosegue il Corriere. "I governatori veneto e lombardo, Luca Zaia e Attilio Fontana, in dichiarazioni varie fanno capire che dal loro punto di vista precipitare il Paese nella campagna elettorale sarebbe una sciagura".