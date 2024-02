Elezioni Abruzzo, Meloni cala l'asso: "720 milioni per la linea Roma-Pescara"

Abruzzo, assegnati 720 milioni per il potenziamento della linea Roma-Pescara

La riunione di oggi del Cipess - presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal sottosegretario Alessandro Morelli - ha assegnato 720 milioni di euro di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la realizzazione del potenziamento infrastrutturale della ferrovia sulla direttrice Roma - Pescara. Tempismo sospetto? C'è già chi dice che sia una mossa in vista delle imminenti elezioni regionali in Abruzzo che arrivano dopo la sconfitta in Sardegna.

Cipess - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

Previsto il raddoppio delle tratte Interporto d'Abruzzo-Manoppello-Scafa. L'intervento interessato dall'assegnazione riguarda due lotti: il primo "Interporto d'Abruzzo Manoppello" e il secondo "Manoppello Scafa", nel tratto di linea Pescara-Sulmona, con previsione del perfezionamento delle relative gare d'appalto integrato nel 2024 e l'ultimazione dei lavori entro la fine del 2026. Il soggetto attuatore dell'opera e' Rfi. L'infrastruttura finanziata e' considerata di "primaria rilevanza strategica al fine di stabilire un efficiente collegamento trasversale appenninico e sanare l'inadeguatezza delle linee ferroviarie attualmente presenti nei territori interessati".

L'INTERVENTO DI MELONI AL CIPESS

Abruzzo, "146 mln per opere fondamentali Paese"

Il Programma operativo complementare 2014-2020 della Regione Abruzzo e' stato uno dei punti all'ordine del giorno del Cipess di oggi a Palazzo Chigi sul quale Giorgia Meloni si e' soffermata ricordando che si tratta "di oltre 146 milioni di euro che serviranno a intervenire su diversi settori strategici. Tra questi: ricerca e sviluppo, innovazione, tutela dell'ambiente e prevenzione e gestione dei rischi, competitivita' delle piccole e medie imprese, occupazione, istruzione e formazione professionale e rafforzamento della capacita' amministrativa". "Dobbiamo essere molto fieri del lavoro che abbiamo fatto. Sono risultati che abbiamo cercato con grande determinazione per realizzare opere fondamentali per la nazione", ha agiunto il presidente del Consiglio rivolgendo il suo ringraziamento "a tutti i ministri e alle amministrazioni".

Descrive la riunione di oggi del Cipess come "una tappa importante nell'azione del governo" e spiega che cio' dipende dal fato che "fin dal nostro insediamento ci siamo posti un obiettivo chiaro: utilizzare gli investimenti pubblici come leva fondamentale per lo sviluppo della nazione, spendere le risorse bene e velocemente evitando sprechi e inefficienze, e realizzare cosi' infrastrutture attese da decenni e che rimarranno ai nostri figli e produrranno benessere e crescita duratura". Giorgia Meloni lo dice nel suo intervento del corso della riunione, rivendicando che si tratta di "una delle cifre di questo governo" e che "la riunione di oggi del Cipess aggiunge un tassello in piu' a questa strategia di lungo periodo".

"Non entrero' nel merito di tutti i punti all'ordine del giorno della seduta di oggi", spiega ancora lasciando la parola al Sottosegretario Morelli, "che - annota - ringrazio per il lavoro fatto" per illustrare i singoli provvedimenti. La presidente del Consiglio tiene invece a soffermarsi su due punti "che riguardano l'utilizzo di risorse nazionali per le politiche di coesione e che fanno seguito a due impegni precisi che questo governo si e' assunto", uno dei quali e' il finanziamento della ferrovia Roma-Pescara "un'opera di rilevanza strategica" non olo per Lazio e Abruzzo ma anche "per tutto il Centro Italia, perche' permettera' di contribuire a colmare quel divario infrastrutturale che esiste oggi tra il Tirreno e l'Adriatico".