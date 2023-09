Meloni atlantista spiana la strada a Salvini: così la Lega si riprende la Dx

Meloni sempre più debole, Salvini tornerà alla Lega nazionale del 2015: ecco perchè

Partiamo dai numeri che sono sempre sovrani. Il sondaggio d Affaritaliani (Lab21.01) del 10 agosto restituisce questo quadro: FdI 29,4%, Lega 10,2%, FI 7,6% E gli altri sono sostanzialmente allineati. Il gap tra FdI e la Lega è lo stesso che c’è stato in passato tra i due partiti a ruoli invertiti, come ad esempio nel 2018 quando fu varato poi il governo giallo – verde. Il motivo è semplice: sia la Lega che Fratelli d’Italia insistono sullo stesso elettorato di riferimento erede in buona misura di Alleanza Nazionale e in generale della destra. Fu proprio l’alleanza con i Cinque Stelle vergata nel 2018 a segnare l’inizio della rimonta di FdI che non andò al governo e passò ad una strana opposizione nazionale mentre a livello locale il centro – destra si presentava unito.

Nel periodo dell’opposizione Giorgia Meloni ha dato fondo a tutto il populismo di destra possibile andando a solleticare le corde giuste dei militanti della destra – destra. Anti - Europa, anti – euro, anti – vaccini, anti – Usa, pro Russia e pro Putin, pro Orban (suo intimo amico), pro gruppo Visegrad, pro Trump, critica con Papa Francesco e così via. Si trattava infatti allora di sfruttare al massimo la scelta degli alleati Salvini e Berlusconi di governare. La leader di FdI ha preferito l’incerta gallina di domani al certo uovo di oggi e ha sbancato il piatto essendo stato premiato il suo coraggio e il suo rischio. E così si è giunti al suo trionfo dello scorso anno complice la strana crisi innescata da Giuseppe Conte e avvalorata di fatto da Mario Draghi. A quel punto però la Meloni si è trovata subito contro il muro di Bruxelles e quello atlantico che la guardavano con molto sospetto come esponente ex fascista.